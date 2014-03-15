احد کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تور دوچرخه سواری لانکاوی مالزی توضیح داد: برای نخستین بار بود که یک ایرانی و آسیایی در این مسابقات قهرمان می‌شد. 19 سال است که مهمترین تور قاره آسیا در مالزی برگزار می‌شود که در این سال‌ها هیچ رکابزن آسیایی نتوانسته بود قهرمان شود ولی این بار صمد پورسیدی توانست این عنوان را کسب کند ولی در ایران کسی به این موضوع توجهی نکرد.

وی با اشاره به تلاش مجموعه تیمی پتروشیمی تبریز برای کسب این عنوان توسط پورسیدی بیان کرد: دوچرخه سواری کاملا یک رشته تیمی است که ما در رده انفرادی قهرمان شدیم و در بخش تیمی نیز نایب قهرمانی را به خود اختصاص دادیم. در چنین مسابقاتی همه به نفر اول انفرادی توچه می‌کنند که بچه‌های تیم ما در خدمت پورسیدی بودند که این عنوان را کسب کند. اگر به تور دوفرانس هم توجه کنید کسی به عنوان تیمی توجه نمی‌کند.

سرمربی تیم پتروشیمی تبریز گفت: صادقانه بگویم که فکر نمی‌کردم قهرمان انفرادی این مسابقات شویم. البته احتمال می‌دادم که در بین پنج نفر برتر بتوانیم قرار بگیریم. ما در بخش تیمی زمان زنگی آبادی با تیم ملی قهرمان این تور شده بودیم ولی هیچ وقت در بخش انفرادی نتوانستیم چنین عنوانی را کسب کنیم.

کاظمی درباره حضور تیم‌های سرشناس در این دوره از تور لانکاوی بیان کرد: در دنیا تیم‌ها را به سه رده پرو تور، پرو کنتینانتال و کنتینانتال تقسیم می‌کنند که فقط 18 تیم در سطح دنیا جزو پرو تور هستند که سهرابی هم یک سال عضو یک تیم حرفه‌ای شده بود. از این 18 تیم حرفه‌ای شش تیم در تور لانکاوی حضور داشتند که سطح مسابقات را بسیار بالا برده بود. انصافا نسبت به سطح مسابقات و عنوانی که کسب کردیم در رسانه‌های ایران تبلیغات خیلی کم بود. ما حتی یک ورزشکار خارجی هم در تیم نداریم و کاری که انجام دادیم کمتر از حضور تیم والیبال در لیگ جهانی نبوده است.

وی با بیان اینکه حمایت‌های زیادی از این تیم صورت نمی‌گیرد، گفت: تیم پتروشیمی پنج سال است که بهترین تیم آسیا می‌شود و حتی فدراسیون ایران با احتساب امتیازاتی که در مجموع پتروشیمی جمع آوری می‌کند عنوان بهترین فدراسیون را به خود اختصاص می‌دهد اما متاسفانه با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنیم.

سرمربی تیم پتروشیمی تبریز عنوان کرد: سال 2013 با 700 میلیون تومان بودجه توانستیم بهترین تیم آسیا شویم که در قیاس با تیم‌های دیگر مطرح قاره بودجه ناچیزی است. پتروشیمی تبریز یک سال است که خصوصی شده و هیات مدیره آن راغب نیستند چندان هزینه کنند. ای کاش یک نفر از اعضای هیات مدیره می‌آمد و شرایط سایر تیم‌ها و هزینه‌ها را می‌دید تا با واقعیت‌ها بیشتر آشنا شوند. در مجموع با تبلیغاتی که تیم ما برای شرکت پتروشیمی و وزارت نفت در سطح بین‌المللی انجام می‌دهیم واقعا بودجه‌ای دریافت نمی‌کنیم و کار خیلی سخت است.

کاظمی در ادامه عنوان کرد: ما با کمک اسپانسرها کار را پیش برده‌ایم. امسال 30 دستگاه دوچرخه از شرکت KTM اتریش دریافت کردیم که هر کدام 30 میلیون تومان قیمت دارند. البسه ما را شرکت CCM تایوان تامین می‌کند و عینک، کلاه و کفش را هم از شرکت دیگری که اسپانسر تیم هستند دریافت می‌کنیم. بهترین دوچرخه سوار ایران یعنی مهدی سهرابی 60 میلیون تومان در سال دریافت می‌کند که در مقایسه با سایر رشته‌ها اصلا پولی نیست. ما نیازمند به حمایت هستیم تا بتوانیم این افتخارات را برای ایران در عرصه بین‌الملل ادامه دهیم.