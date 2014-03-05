به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مرحله ششم تو دوچرخه سواری لانکاوی، پیراهن طلایی و پیراهن سفید مخصوص برترین رکابزن آسیایی بر تن دوچرخه سوار تیم پتروشیمی تبریز با ثبت زمان 19 ساعت و 43 دقیقه و 50 ثانیه باقی ماند. در مجموع برترین دوچرخه سواران آسیایی، بعد از صمد پور سیدی، وحید غفاری از تیم پتروشیمی تبریز با اختلاف 1 دقیقه و 27 ثانیه و امیر کلاهدوز با اختلاف 2 دقیقه و 48 ثانیه در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

همچنین در مجموع تیمی پس از پایان شش مرحله، تیم MTN از آفریقای جنوبی با ثبت زمان 59 ساعت و 14 دقیقه و 17 ثانیه در رده اول قرار دارد و تیم پتروشیمی تبریز با یک دقیقه و 38 ثانیه اختلاف سکوی دوم را از آن خود کرده است. همچنین تم ANDRONI از ونزوئلا با ثبت زمان 8 دقیه و 52 ثانیه بر سکوی سوم ایستاد.

اما در مجموع تیمی بخش تیم‌های آسیایی، تیم پتروشیمی تبریز از ایران در جایگاه نخست قرار دارد و تیم‌های جایانت و اندونزی به ترتیب با اختلاف 24 و 32 دقیقه نسبت به تیم نماینده ایران، مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

مرحله هفتم تور لانکاوی با بر تن داشتن پیراهن طلایی دوچرخه سوار ایرانی در مسافت 230 کیلومتری از کوتاتینگی تا پکان برگزار خواهد شد.