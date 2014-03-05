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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۱۰

مرحله ششم تور لانکاوی- مالزی؛

رکابزن ایرانی همچنان پیراهن طلایی را می‌پوشد

رکابزن ایرانی همچنان پیراهن طلایی را می‌پوشد

پس از پایان مرحله ششم تور بین‌المللی دوچرخه سواری لانکاوی که در مسافت 199/1 کیلومتر از ملاکا تا پونتیان برگزار شد پیراهن طلایی همچنان بر تن صمد پور سیدی باقی ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مرحله ششم تو دوچرخه سواری لانکاوی، پیراهن طلایی و پیراهن سفید مخصوص برترین رکابزن آسیایی بر تن دوچرخه سوار تیم پتروشیمی تبریز با ثبت زمان 19 ساعت و 43 دقیقه و 50 ثانیه باقی ماند. در مجموع برترین دوچرخه سواران آسیایی، بعد از صمد پور سیدی، وحید غفاری از تیم پتروشیمی تبریز با اختلاف 1 دقیقه و 27 ثانیه و امیر کلاهدوز با اختلاف 2 دقیقه و 48 ثانیه در جایگاه‌های دوم و سوم  قرار گرفتند.

همچنین در مجموع تیمی پس از پایان شش مرحله، تیم MTN از آفریقای جنوبی با ثبت زمان 59 ساعت و 14 دقیقه و 17 ثانیه در رده اول قرار دارد و تیم پتروشیمی تبریز با یک دقیقه و 38 ثانیه اختلاف سکوی دوم را از آن خود کرده است. همچنین تم ANDRONI از ونزوئلا با ثبت زمان 8 دقیه و 52 ثانیه بر سکوی سوم ایستاد.

اما در مجموع تیمی بخش تیم‌های آسیایی، تیم پتروشیمی تبریز از ایران در جایگاه نخست قرار دارد و تیم‌های جایانت و اندونزی به ترتیب با اختلاف 24 و 32 دقیقه نسبت به تیم نماینده ایران، مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

مرحله هفتم تور لانکاوی با بر تن داشتن پیراهن طلایی دوچرخه سوار ایرانی در مسافت 230 کیلومتری از کوتاتینگی تا پکان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2249733

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