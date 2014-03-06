پیراهن طلایی همچنان بر تن پورسیدی باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مرحله هفتم تور لانکاوی، پیراهن طلایی بر تن صمد پورسیدی دوچرخه سوار تیم پتروشیمی تبریز با ثبت زمان 25 ساعت و 17 دقیقه و 2 ثانیه باقی ماند. بر این اساس در مجموع برترین دوچرخه سواران آسیایی بعد از صمد پورسیدی، وحید غفاری از تیم پتروشیمی تبریز با اختلاف یک دقیقه و 27 ثانیه و امیر کلاهدوز با اختلاف 3 دقیقه و 3 ثانیه و قادر میزبانی با اختلاف 5 دقیقه و 38 ثانیه در جایگاه‌های دوم، سوم و پنجم آسیایی قرار گرفتند.

در مجموع تیمی پس از پایان هفت مرحله، تیم MTN از آفریقای جنوبی با ثبت زمان 75 ساعت و 53 دقیقه و 53 ثانیه در جایگاه اول قرار دارد. تیم پتروشیمی تبریز با یک دقیقه و 38 ثانیه اختلاف سکوی دوم را از آن خود کرده است و تیم ANDRONI از ونزوئلا با ثبت زمان 8 دقیه و 52 ثانیه بر سکوی سوم ایستاده است.



