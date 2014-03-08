پورسیدی قهرمان شد/ نایب قهرمانی تیمی به پتروشیمی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مرحله تور دوچرخه‌سواری لانکاوی امروز شنبه در مسیر 103 کیلومتری تاسیک کنیر تا کوالا ترنگانو برگزار شد تا پس از 10 مرحله مسابقه و پیمودن مسیر 1495 کیلومتری به کار خود پایان دهد.

در پایان این مرحله آندرا گواردینی از تیم آستانا موفق شد تا با کسب زمان 2 ساعت و 15 دقیقه و 55 ثانیه زودتر از دیگر رقبای خود از خط پایان عبور کند. پس از وی، آیدیس کروپیس از تیم گیرین اج و فرانچسکو چیچی از تیم یلو فلو با کسب زمان مشابه به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

اما در پایان این مسابقات و در مجموع رده‌بندی انفرادی میرصمد پورسیدی موفق شد تا با کسب زمان 35 ساعت و 7 دقیقه و 16 ثانیه برای اولین بار در تاریخ کشورمان مقام اول را در این تور از آن خود کند. در مجموع رده‌بندی تیمی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم به تیم‌های MTN از آفریقا، پترو شیمی تبریز و ونزوئلا رسید.

در مجموع رده‌بندی برترین دوچرخه سواران و تیم‌های آسیایی نیز، تیم پتروشیمی تبریز موفق به کسب مقام اول شد و میرصمد پورسیدی، وحید غفاری و امیر کلاهدوز رده‌های اول تا سوم را ار آن خود کردند.

