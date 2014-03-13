2 کشته در مراسم تشییع نوجوان ترک/ اعتراضات به سراسر ترکیه کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهر استانبول شب گذشته نیز شاهد درگیری های شدید بین معترضان و نیروهای پلیس بود. طی این درگیری ها مخالفان "رجب طیب اردوغان" تا ساعات اولیه بامداد امروز پنج شنبه به زد و خورد با نیروهای ضدشورش پرداختند.

خبرگزاری دوغان ترکیه با اعلام این مطلب از کشته شدن یک جوان 22 ساله در درگیری های محله اوک میدانی استانبول بر اثر جراحت از ناحیه سر خبر داد. با این حال روزنامه حریت زد و خورد بین معترضان و عدم مداخله پلیس در این حادثه را علت مرگ این جوان دانست. گزارش دیگری حاکی است مرد 30 ساله ای در شهر تونجلی پس از انتقال به بیمارستان جان باخته است. علت مرگ این نیروی پلیس سکته قلبی و استشمام گاز اشک آور عنوان شده است.

جرقه خشونت های شب گذشته پس از مقابله پلیس با تجمع اعتراض آمیز هزاران نفر از شرکت کنندگان در مراسم تشییع "برکین الوان" در استانبول زده شد. این نوجوان 15 ساله که در جریان اعتراضات تابستان گذشته در پارک گزی مورد اصابت گلوله گاز اشک آور قرار گرفته و به کما رفته بود، پس از 9 ماه درگذشت.

الوان که در واقع هیچ ارتباطی به اعتراضات نداشت و در روز حادثه برای خرید نان از خانه خارج شده بود، اکنون به نماد اعتراضات ضددولتی در ترکیه تبدیل شده است. روز گذشته همزمان با راهپیمایی هزاران نفر در استانبول، مخالفان "رجب طیب اردوغان" در شهرهای دیگر نیز با در دست داشتن پلاکاردهای ضددولت وی به خیابان ها آمدند.

در شهر آنکارا پلیس با پرتاب گاز اشک آور و خودروهای آب پاش سعی در متفرق کردن معترضان داشت که این اقدام با مقاومت معترضان مواجه شده و به زد و خوردهای خشونت بار انجامید. گزارش ها از دستگیری بیش از 150 نفر در این درگیری ها حکایت دارد.