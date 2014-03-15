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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۲۱:۱۲

نمایندگان پارلمان اروپا خواستار نظارت برانتخابات ترکیه شدند/اردوغان موافقت کرد

نمایندگان پارلمان اروپا خواستار نظارت برانتخابات ترکیه شدند/اردوغان موافقت کرد

گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا خواستار نظارت اتحادیه اروپا بر انتخابات محلی ترکیه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا با ارسال نامه ای به مقامات اتحادیه اروپا خواستار نظارت هیئت نظارت انتخابات اروپا بر انتخابات محلی آتی ترکیه شدند.

بر اساس این گزارش 18 تن از نمایندگان پارلمان اروپا خواستار نظارت اروپا بر انتخابات شهرداری های ترکیه که قرار است در 30 مارس برگزار شود شده اند.

این نمایندگان اروپایی با اشاره به تنش های سیاسی موجود در ترکیه این اقدام را ضروری دانسته اند.

رجب طیب اردوغان در واکنش به این طرح نمایندگان اروپا با خواست آنها موافقت کرده است.

اردوغان در این باره گفت: اگر آنها می خواهند می توانند بیایند. مانعی وجود ندارد.

 

کد مطلب 2257028

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