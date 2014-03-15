به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه ٢٨ اسفند در سالن گودفين هتل امارات تاورز، محل هميشگى حراج كريستيز دوبى، ١١٥ نقاشى، نقاشیخط و مجسمه مدرن و معاصر هنر عرب، تركيه و ايران روى ميز حراج مى‌رود كه ٢٩ اثر آن از ٢٠ هنرمند ايرانى است.

حضور توامان بزرگان تجسمى ايران پرويز تناولى، سيد محمد احصايى، حسين زنده‌رودى، عباس كيارستمى، على شيرازى، نصرالله افجه‌اى، مسعود عربشاهى، فرهاد مشيرى و ... از جذابيت‌هاى اين شب به شمار مى‌آيد.

اين نخستين بارى است كه كريستيز در آخرين روز اسفند ماه برپا مى‌شود، گويا مديران اين حراج خواسته‌اند همزمان با برگزارى آرت دوبى و حضور پرشمار مجموعه‌داران چند مليتى، اين رويداد را اجرا کنند تا شايد فرصتى براى جلب خريداران تازه فراهم آيد.

گويا به جهت تغيير زمان برگزارى، كريستيز ترجيح داده بعد مدتها حراج خاورميانه‌اش را يك شب با تمركز بر پيشكسوتان و آثار مدرنيستى برگزار كند.

در اين شب از پنج هنرمندمان بيش از يك اثر روى ميز حراج مى رود: چهار مجسمه پرويز تناولى كه شامل سه هيچ و يك شاعر ايستاده است كه در ميانشان «هيچ زرد» دو مترى فايبرگلس با برآورد قيمت ٢٥٠ تا ٣٥٠ هزار دلار بالاترين پيشنهاد را دارد.

سه نقاشىخط سيد محمد احصايى كه دو تاى آن ٨٠ تا ١٢٠ هزار دلار ارائه مى شود. سه نقاشى فرهاد مشيرى كه گرانترينش ١٥٠ تا ٢٠٠ هزار دلار است. دو اثر زنده‌رودى كه بالاترينش ١٠٠ تا ١٥٠ هزار دلار و دو نقاشى مسعود عربشاهى ٢٠ تا ٢٥ هزار دلار قيمت گذارى شده اند.

از زنده ياد سهراب سپهرى يك نقاشى از سرى انتزاعيش ٦٠ تا ٨٠ هزار دلار پيشنهاد مى‌شود. از عباس كيارستمى هم عكسى از سرى درختان چكش مى خورد كه ٣٠ تا ٤٠ هزار دلار برآورد شده است.

در اين شب از زنده‌يادان لاشايى، روح‌بخش، قندريز، مافى، تيرافكن و نيز هنرمندان در قید حیات كوروش شيشه‌گران، منوچهر يكتايى، درخشانى، بنى‌صدر و محب على هم يك اثر بخت خود را در اين حراج مى‌آزمايند.

شانزدهمين حراج كريستيز خاورميانه از پنج منظر همزمانى با آرت فير دوبى و عيد نوروز، اندكى افزايش قيمت آثار هنرمندان ايرانى، حضور پررنگ اساتيد مدرنيست كشورمان و نيز ارائه بسيارى از كارهاى ايرانى از اروپا و آمريكا جالب توجه است.

شانزدهمين حراج كريستيز ساعت 7 بعداز ظهر 19 مارس ( ٢٨ اسفند) آغاز به كار مى‌كند كه انتظار مى رود به مدت سه ساعت به طول انجامد.