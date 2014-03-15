مدافع عنوان قهرمانی در زمین خود شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم میامی هیت بامداد امروز شنبه در ادامه مسابقات بسکتبال حرفه‌ای NBA مقابل مهمان خود تیم دنور ناگتس 111 بر 107 نتیجه را واگذار کرد. در این بازی که در حضور 19 هزار و 600 تماشاچی سالن "امریکن ایرلاینز" برگزار شد "کنث فارید" فوروارد تیم دنور با کسب 24 امتیاز، 10 ریباند، یک پاس منجر به امتیاز و یک بلاک شات ستاره تیم دنور در این بازی بود. در تیم میامی هم اندرسون با 22 امتیاز بهترین یار میزبان بود.

بهت لبرون جیمز و دیگر ستاره‌های میامی پس از شکست خانگی بامداد امروز برابر دنور

در سایر بازی‌های بامداد امروز نتایج زیر به دست آمده است:

* گلدن استیت وریرز 94 - کلیولند کاوالیرز 103

* یوتا جاز 87 - لس آنجلس کلیپرز 96

* سن آنتونیو اسپرز 119 - لس آنجلس لیکرز 85

* نیواورلینز پلکانز 103 - پورتلند بلیزرز 111

* بوستن سلتیکس 80 - فینیکس سانز 87

* تورنتو رپتورز 99 - ممفیس گریزلیز 86

* فیلادلفیا سونی سیکسیرز 94 - ایندیانا پیسرز 101

* اورلاندو مجیک 101 - واشنگتن ویزادرز 105

* شارلوت بابکتس 105 - مینه سوتا تیمبروولوز 103