مدافع قهرمانی بلافاصله جبران کرد/ برد نزدیک یوتا مقابل آتلانتا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم میامی هیت مدافع عنوان قهرمانی رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA بامداد امروز سه شنبه در جدال خانگی برابر واشنگتن ویزاردز به پیروزی 99 بر 90 دست یافت. در این بازی که در حضور 19 هزار و 657 تماشاگر سالن "امریکن ایرلاینز" برگزار شد "لبرون جیمز" با 23 و "دواین وید" و "کریس بوش" هر کدام با 22 امتیاز ستاره‌های میزبان بودند.

پرتاب 3 امتیازی ری آلن بازیکن با سابقه میامی به سمت سبد واشنگتن ویزاردز

تیم نیویورک نیکس در سالن اختصاصی خود "مدیسون اسکوار گاردن" و در حضور 19 هزار و 812 تماشاگر برابر فیلادلفیا سونی سیکسرز 123 بر 110 پیروز شد. پنج بازیکن تیم میزبان در این دیدار بیشتر از 21 امتیاز کسب کردند که در این بین "هاردوی" با کسب 28 امتیاز بهترین یار میزبان بود.

نمایی از بازی بامداد امروز نیویورک نیکس و فیلادلفیا سونی سیکسرز

میلواکی باکس در سالن "بی ام او هریس سنتر" پذیرای اورلاندو مجیک بود که در نهایت این تیم را با شکست 105 بر 98 بدرقه کرد. امتیازآورترین بازیکن این میدان "برندون نایت" گارد تیم میلواکی بود که 24 امتیاز به نام خود ثبت کرد. این بازی کم تماشاگرترین دیدار ماه‌های اخیر NBA بود که تنها 10 هزار و 114 نفر را به سالن کشاند.

برندون نایت گارد تیم میلواکی باکس در تلاش برای عبور از ویکتو اولادیپو گارد تیم اورلاندو مجیک

تیم‌های بوتا جاز و آتلانتا هاوکس دیداری تماشایی را مقابل دیدگان 17 هزار و 774 تماشاگر برگزار کردند که در نهایت این تیم آتلانتا بود که با نتیجه 112 بر 110 مقابل میزبان خود پیروز شد. "کایلی کورور" گارد تیم آتلانتا با کسب 26 امتیاز ستاره این میدان معرفی شد.

کارل مالون ستاره پیشین یوتا به همراه گرگ میلر مالک باشگاه بازی این تیم را برابر آتلانتا تماشا کرد

بروکلین نتس هم در حالی که 17 هزار و 351 هودارا را به دنبال خود داشت در جدال برابر تورنتو رپتورز 101 بر 97 به برتری دست یافت. "درون ویلیامز" و "شان لیوینگستون" دو بازیکن پست گارد تیم بروکلین در این بازی هر کدام 18 امتیاز به دست آوردند و نقش مهمی را در کسب این پیروزی ایفا کردند.

شادی پل پی‌یرس بازیکن تیم بروکلین و هواداران این تیم در کوراتر سوم بازی با تورنتو رپتورز

شارلوت بابکتس دیگر میزبان پیروز بازی‌های بامداد امروز بود که برابر دنور ناگتس 105 بر 98 برنده شد. این تیم در سالن "تایم وارنر" و با حمایت 14 هزار و 312 هوادار خود با درخشش "آل جفرسون" و "کمبا واکر" که به ترتیب 26 و 24 امتیاز کسب کردند برابر رقیب خود برنده شد.

تقابل آل جفرسون سنتر شارلوت بابکتس و جی جی هیکسون سنتر دنور ناگتس

در آخرین مسابقه که صبح امروز به وقت تهران برگزار شد تیم لس آنجلس کلیپرز حریف خود فینیکس سانز را 112 بر 105 از پیش روی برداشت. "بلیک گریفین" فوروارد تیم کلیپرز با کسب 37 امتیاز، 6 ریباند و 3 پاس منجر به امتیاز ستاره این بازی بود.

بیلی کریستال چهره هالیوودی بازی تیم‌های کلیپرز و سانز را از نزدیک تماشا کرد

در جدول رده‌بندی کنفرانس شرق تیم‌های ایندیانا پیسرز، میامی هیت و تورنتو رپتورز به ترتیب اول تا سوم هستند. در جدل کنفرانس غرب نیز تیم‌های سن آنتونیو اسپرز، اوکلاهما سیتی ثاندرز و هوستون راکتس رده‌های اول تا سوم را از آن خود کرده‌اند.