به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA بامداد امروز یکشنبه با برگزاری شش بازی ادامه یافت که در یکی از این بازی‌ها تیم سن آنتونیو اسپرز با درخشش "تونی پارکر" و "مانو جینوبیلی" که به ترتیب 30 و 24 امتیاز کسب کردند برابر اورلاندو مجیک به پیروزی دست یافت. این بازی در حضور 18 هزار و 851 تماشاگر سالن "ای تی اند تی سنتر" سن آنتونیو برگزار شد.

مانو جینوبیلی ستاره آرژانتینی تیم اسپرز در حال پرتاب توپ به سمت سبد اورلاندو مجیک

در یکی دیگر از دیدارها تیم نیویورک نیکس در زمین کلیولند کاوالیرز به میدان رفت و این تیم را با حساب 107 بر 97 شکست داد. "کایری ایروینگ" با کسب 30 امتیاز در ترکیب تیم کلیولند درخشش خوبی داشت و امتیاز آورترین بازیکن میدان بود با این حال در تیم نیکس هم "کارملو آنتونی" با کسب 26 امتیاز موثرترین بازیکن معرفی شد. 20 هزار و 562 تماشاگر این بازی را در سالن "کوئیکن لوآس" تماشا کردند.

کایری ایروینگ در بازی امروز برابر نیویورک نیکس ستاره میدان بود اما تیمش باخت

فیلادلفیا سونی سیکسرز با وجود اینکه مقابل 13 هزار و 569 تماشاگر خودی بازی می کرد جدال برابر یوتا جاز را با حساب 104 بر 92 واگذار کرد. "گوردون هاوارد" گارد تیم یوتا با کسب 22 امتیاز موثرترین بازیکن در کسب این برد خارج از خانه بود. امتیازآورترین بازیکن این میدان "تونی روتن" از فیلادلفیا بود که 30 امتیاز کسب کرد.

جیمز اندرسون بازیکن فیلادلفیا در حال دریبل یار مستقیم خود از یوتا دیده می‌شود

ممفیس گریزلیز در شبی که "مایک کانلی"، "زاچ راندولف" و "مارک گاسول" روی فرم بودند برابر شارلوت بابکتس 111 بر 89 پیروز شد. در این بین "کانلی" با کسب 20 امتیاز نقش مهمتری را در ثبت این برد خانگی ایفا کرد. این دیدار 17 هزار و 298 تماشاچی داشت.

نمایی زیبا از دیدار بامداد امروز تیم‌های ممفیس گریزلیز و شارلوت بابکتس

واشنگتن ویزاردز هم بامداد امروز در دیدار خارج از خانه مقابل میلواکی باکس 114 بر 107 برنده شد. "تروور آریزا" فوروارد تیم ویزاردز در مدت 37 دقیقه توانست 28 امتیاز، 7 ریباند و 2 پاس منجر به امتیاز کسب کند و ستاره این بازی لقب گیرد. 14 هزار و 839 نفر در سالن "بی ام او هریس بردلی سنتر" بازی دو تیم را تماشا کرند.

جیانیس آنتتوکونمپو از میلواکی در تلاش است مانع اسلم دانک قدرتی مارتل وبستر بازیکن واشنگتن شود

در آخرین بازی که صبح امروز به وقت تهران برگزار شد تیم های لس آنجلس کلیپرز و آتلانتا هاوکس در حضور 19 هزار و 178 تماشاگر به میدان رفتند که در پایان این بازی جذاب تیم کلیپرز با نتیجه 109 بر 108 پیروز شد. "بلیک گریفین" فوروارد تیم کلیپرز با کسب 27 امتیاز ستاره این بازی بود. جدال دو تیم به خاطر مرگ "نیکلاس لی" افسر پلیس با یک دقیقه سکوت برگزار شد.

یک دقیقه سکوت پیش از بازی امروز کلیپرز و آتلانتا هاوکس

در جدول کنفرانس شرق تیم ایندیانا پیسرز با 46 برد و 16 شکست صدرنشین است و میامی هیت با 43 برد و 16 شکست در رده دوم قرار دارد. در کنفرانس غرب نیز تیم های اوکلاهما سیتی ثاندرز و سن آنتونیو اسپرز با آمار مشابه 46 برد و 16 باخت به ترتیب اول و دوم هستند.