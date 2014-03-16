ممفیس در خانه فیلادلفیا پیروز شد/ برتری شیکاگو و ایندیانا

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA بامداد امروز یکشنبه ادامه یافت که در یکی از دیدارهای برگزار شده تیم ممفیس گریزلیز در زمین اختصاصی فیلادلفیا سونی سیکسرز به برتری 103 بر 77 دست یافت. "مایک کانلی" گارد تیم ممفیس در این بازی با کسب 19 امتیاز، 4 ریباند و 4 پاس منجر به امتیاز ستاره گریزلیز بود. 15 هزار و 164 نفر در سالن "ولز فارگو سنتر" این دیدار را نظاره‌گر بودند.

تلاش مارک گاسول ستاره ممفیس زیر سبد فیلادلفیا

ایندیانا پیسرز صدرنشین کنفرانس شرق هم در زمین تیم دیترویت پیستونز با حساب 112 بر 104 برنده شد. "پل جورج" فوروارد تیم ایندیانا با کسب 30 امتیاز در 46 دقیقه حضور در میدان بهترین یار این تیم بود. این دیدار در حضور 17 هزار و 440 تماشاچی برگزار شد.

نمایی از دیدار تیم‌های دیترویت پیستونز و ایندیانا پیسرز

تیم شیکاگو بولز هم با حمایت 22 هزار و 12 هوادار خود در سالن "یونایتد سنتر" برابر ساکرامنتو کینگز 94 بر 87 به پیروزی دست یافت. بهترین بازیکن این تیم "جوآکیم نوآه" بود که 23 امتیاز، 11 ریباند و 8 پاس منجر به امتیاز را به نام خود ثبت کرد.

جواکیم نوآه ستاره تیم شیکاگو بولز از بازیکن تیم ساکرامنتو عبور می‌کند

تیم نیویورک نیکس هم در شبی که "کارملو آنتونی" 23 امتیاز کسب کرد برابر مهمان خود میلواکی باکس با حساب 115 بر 94 پیروز شد. این دیدار در حضور 19 هزار و 812 تماشاگر برگزار شد که چهره‌های هالیوودی زیادی در میان آنها دیده می‌شدند.

شادی کارملو آنتونی و هم تیمی‌هایش در پایان کوارتر دوم برابر میواکی باکس

در دو بازی دیگر بامداد امروز این نتایج به دست آمد:

* واشنگتن ویزاردز 101 - بروکلین نتس 94

* آتلانتا هاوکس 97 - دنور ناگتس 92