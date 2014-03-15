ارشاد مجوز انتشار «دروغ سوم» را هم صادر کرد

اصغر نوری مترجم کتاب اخیر در این باره به خبرنگار مهر گفت: ترجمه «دروغ سوم» جلد سوم و آخر سه‌گانه آگوتا کریستوف، تابستان امسال به پایان رسید و آن را بعد از ارائه ویرایش و بازنگری نهایی به انتشارات مروارید دادم.

این مترجم اضافه کرد: اخیراً مجوز انتشار کتاب «دروغ سوم» صادر شده و کتاب هم زیر چاپ رفته و در نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت 83 عرضه خواهد شد.

به گفته وی، یک مقاله حدوداً 30 صفحه‌ای هم درباره کریستوف و آثارش، ترجمه و به ترجمه سومین و آخرین مجلد از سه گانه آگوتا کریستوف، پیوست شده است.

جلد اول سه‌گانه آگوتا کریستوف، زندگی دو پسربچه دوقلو را روایت می‌کند که در شهر بزرگی متولد می‌شوند و به دلیل جنگ به شهر کوچکی پیش مادربزرگ خود می‌روند و با تمرین‌های سخت او بزرگ می‌شوند. این کتاب در واقع قصه شهری در مجارستان در جنگ جهانی دوم است، وقتی که آلمان‌ها این کشور را تصرف کرده‌اند. در ادامه داستان این کتاب، روس‌ها، آلمان‌ها را بیرون می‌رانند و مجارستان را به یک کشور کمونیستی تبدیل می‌کنند و در ادامه دو برادر از هم جدا می‌شوند.

جلد دوم این تریلوژی هم زندگی لوکاس یکی از این دو برادر را روایت می‌کند که از نوجوانی تا 30 سالگی او را دربر می‌گیرد. در این مجلد هم زندگی مردان مجارستان در دوره دیکتاتوری کمونیسم را روایت می‌کند و دستِ آخر هم مردم مجارستان انقلاب می‌کنند که البته انقلاب بوداپست سرکوب می‌شود. کتاب دوم پر از صحنه‌های خشن و طنز سیاه است و به گفته مترجم، سبک نویسنده فشرده و مینی‌مال است.

به گفته اصغر نوری، در جلد سوم این سه‌گانه یعنی «دروغ سوم» این دو برادر در 50 سالگی یکدیگر را ملاقات می‌کنند و ...

آگوتا كريستوف 30 اكتبر 1935 در شهر ‍Czikvand مجارستان به دنيا آمد. در سال 1956 به همراه شوهرش از مجارستانِ له‌شده زير بار ديكتاتوری كمونيسم فرار كرد و به سوئيس پناهنده شد و شهر نوشاتل، واقع در بخش فرانسوی زبان اين كشور را برای زندگی برگزيد. در 21 سالگی، نوزادی چند‌ماهه در بغل و يك لغت‌نامه تنها سلاح‌های او بودند در مواجه با تبعيد، تنهايی، دنيای تازه‌ای كه هيچ چیز از آن نمی‌دانست و زبان فرانسه كه ناگزير بود آن را ياد بگيرد. او كه هنوز گه‌گاه شعرهايی به زبان مجارستانی می‌سرود، همزمان با كار يكنواخت در يك كارخانه ساعت‌سازی به يادگيری زبان فرانسه ادامه داد.

آگوتا كريستوف، از سال 1970 نوشتن به زبان فرانسه را آغاز كرد. اولين آثار او نمايشنامه‌های كوتاهی بودند كه توسط گروه‌های آماتور شهر نوشاتل به روی صحنه می‌رفتند و بعضی‌هاشان هم در راديو اجرا شدند. در كنار اين نمايشنامه‌ها، كريستوف در اين دوره داستان‌هایی هم نوشت كه بعد‌ها در مجموعه «فرقی نمی‌كند» (2005) چاپ شدند.

تا سال 1986، آگوتا كريستوف در دنيای ادبيات، فردی تقريباً ناشناخته بود، تا اينكه همان‌سال انتشارات معتبر Seuil فرانسه اولين رمان او را با نام دفتر بزرگ چاپ كرد. پس از تريلوژی موفق دوقلوها، كريستوف رمان «ديروز» (1995) و كتابی حاوی يك داستان و يك نمايشنامه كوتاه به نام «كجايی ماتياس» (2005) و مجموعه نمايشنامه هيولا (2007) را منتشر کرد. او برای مجموعه آثارش جايزه معتبر شيلر كشور سوئيس را دريافت كرد و پس از چند سال بيماری و عزلت،17 ژوئيه 2011 در شهر نوشاتل درگذشت.