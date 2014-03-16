مردم نگران بنزین نوروزی نباشند/ افزایش یک میلیارد لیتری ذخایر بنزین

عباس کاظمی در گفتگو با مهر درباره آخرین اقدامات انجام گرفته به منظور تامین پایدار و مطمئن بنزین مردم در روزهای پایانی سال و ایام نوروز، گفت: در روزهای اخیر و همزمان با آغاز خریدهای نوروزی مردم متوسط مصرف بنزین کشور 4 تا 5 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.



مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه در حال حضر متوسط مصرف بنزین کشور به بیش از 70 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است، تصریح کرد: پیش بینی می شود متوسط مصرف روزانه بنزین کشور در روزهای باقی مانده از سال بازهم با افزایش روبرو شود.



معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه مردن نگرانی از بابت تامین بنزین و گازوئیل مورد نیاز خود در روزهای پایانی سال و ایام نوروز نداشته باشند، بیان کرد: هم اکنون ذخایر بنزین کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد و مشکلی در تامین سوخت جایگاه‌ها حتی در صورت افزایش مصرف بنزین وجود ندارد.



این مقام مسئول همچنین در خصوص وضعیت ذخیره سازی بنزین توضیح داد: حجم ذخیره سازی بنزین بریا روزهای پایانی اسفند و حتی ایام نوروز نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود یک میلیارد لیتر افزایش یافته است.



این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به آماده باش تمامی مناطق عملیاتی پخش فرآورده‌های نفتی و پالایشگاه‌ها برای تامین سوخت نوروزی مردم، خاطرنشان کرد: در برخی از مسیرهای پر رفت و آمد بین شهری جایگاه‌های سوخت سیار راه‌اندازی شده است.