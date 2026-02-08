پایان کار دوومیدانی کاران ایران با یک مدال نقره و ۳ برنز

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یکشنبه ۱۹ بهمن در جریان روز پایانی از دوازدهمین دوره مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا (تیانجین ۲۰۲۶) تیم ملی دومیدانی ایران به یک مدال برنز ارزشمند دست یافت و در مجموع با کسب ۴ مدال (۱ نقره و ۳ برنز) به کار خود پایان داد.

کاروان ایران که با ۸ ورزشکار در این دوره از رقابت‌ها شرکت کرده بود با یک نقره و سه برنز و مجموع چهار مدال در رده نهم جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت. زهرا زارعی به مدال نقره و آرش سیاری، حسین نوری و تکتم دستاربندان به مدال برنز رسیدند.

در دوره قبلی این رقابت‌ها که سال ۲۰۲۴ در تهران برگزار شد تیم ایران که با ۷۹ ورزشکار شرکت کرده بود که در نهایت با ۳ طلا، ۶ نقره و ۷ برنز رتبه چهارم را کسب کرده بود.