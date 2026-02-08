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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۴۵

دوومیدانی قهرمانی آسیا - چین

پایان کار دوومیدانی کاران ایران با یک مدال نقره و ۳ برنز

پایان کار دوومیدانی کاران ایران با یک مدال نقره و ۳ برنز

تیم ملی دوومیدانی ایران در روز پایانی دوازدهمین دوره مسابقات دو و میدانی داخل قهرمانی آسیا با کسب ۱ مدال برنز و مجموع ۴ مدال به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یکشنبه ۱۹ بهمن در جریان روز پایانی از دوازدهمین دوره مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا (تیانجین ۲۰۲۶) تیم ملی دومیدانی ایران به یک مدال برنز ارزشمند دست یافت و در مجموع با کسب ۴ مدال (۱ نقره و ۳ برنز) به کار خود پایان داد.

کاروان ایران که با ۸ ورزشکار در این دوره از رقابت‌ها شرکت کرده بود با یک نقره و سه برنز و مجموع چهار مدال در رده نهم جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت. زهرا زارعی به مدال نقره و آرش سیاری، حسین نوری و تکتم دستاربندان به مدال برنز رسیدند.

در دوره قبلی این رقابت‌ها که سال ۲۰۲۴ در تهران برگزار شد تیم ایران که با ۷۹ ورزشکار شرکت کرده بود که در نهایت با ۳ طلا، ۶ نقره و ۷ برنز رتبه چهارم را کسب کرده بود.

کد مطلب 6743178

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