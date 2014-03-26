به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان ایران که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا 2014 - میانمار آماده‌ می‌کند، نخستین اردوی آماده‌سازی خود در سال 93 را از روز هفتم فروردین‌ماه آغاز و به مدت 5 روز در کمپ تیم‌های ملی آغاز می‌کند.

علی دوستی‌مهر‌ سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران 27 بازیکنان را برای حضور در این اردو دعوت کرده که اسامی آنها به شرح زیر است:

میثم جودکی، محسن محسن‌زاده، یوسف سیدی، محمدرضا کاوه، حسین مهربان، محمدرضا بازاج، محمد دریس، حسن داداشی، یحیی نجاریان، علی قلی‌زاده، احمد گوهری، پیام نیازمند، سیدمجید حسینی، ماهان رحمانی، علی خلیلی، میلاد سرلک، آرمین سهرابیان، پوریا فخرفال، محمد بائوج، مهدی امینی، رضا جعفری، علی عابدی، سعید عزت‌الهی، محمد پور رحمت‌الله، صادق محرمی و ایمان سلیمی.

چهل و هفتمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال آسیا از روز پنجشنبه 17 مهرماه تا روز پنجشنبه اول آبان‌ماه در میانمار برگزار می‌شود که 4 تیم برتر آن مسابقات جواز حضور در جام جهانی نوجوانان 2015 نیوزلند را بدست می‌آوردند.