به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات نفتی ایران و روسیه به منظور تهاتر طلای سیاه و کالا و امضای یک قرارداد حدود 20 میلیارد دلاری وارد مراحل جدیدی شده است.



بیژن زنگنه وزیر نفت هر چند در آخرین اظهارنظر خود این معامله نفتی بین تهران- مسکو را رد و یا تائید نکرده است اما وی سال گذشته در مسکو و پس از مذاکره با همتای روس خود از به پایان رسیدن برخی از اختلافات قراردادی بین دو کشور خبر داده بود.



این معامله 20 میلیارد دلاری نفتی بین تهران و مسکو با واکنش کاخ سفید هم روبرو شده است به طوری‌که ایالات متحده آمریکا رسما خواستار خودداری روسیه از امضای قرارداد نفتی با ایران شده اند.



همزمان با رد و بدل شدن این اظهارنظرهای رسمی، شرکت ملی نفت ایران آماده سازی پایانه نفتی نکا به عنوان بزرگترین پایانه نفتی ایران در دریای خزر برای پهلوگیری نفتکش های عظیم تر را آغاز کرده است.



یک مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با مهر با بیان اینکه از سال گذشته لایروبی پایانه نفتی نکا تا عمق 9 متری دریای خزر آغاز شده است، گفت: از سال گذشته تاکنون یک فروند کشتی پیشرفته لایروب در پایانه نفتی نکا مشغول به کار شده است.



وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تنها امکان پهلوگیری نفتکش های با ظرفیت تنها 5000 تن در پایانه نفتی نکا وجود دارد، تصریح کرد: با تکمیل مراحل لایروبی و ساخت برخی از تاسیسات ساحلی و فراساحلی امکان پهلوگیری کشتی های نفتکش تا ظرفیت 12 هزار تن در این پایانه نفتی ایران در دریای خزر فراهم خواهد شد.



علاوه بر این، از دو سال گذشته تاکنون با بهره برداری از تاسیسات مختلف خطوط لوله و مخازن ذخیره سازی ظرفیت انتقال نفت ایران از حوزه دریای خزر تا سقف 500 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.



از این رو با تکمیل مراحل لایروبی روزانه تا سقف 500 هزار تن امکان واردات و صادرات طلای سیاه ایران از طریق پایانه نکا فراهم می شود و حتی در صورت توافق نهایی تهران- مسکو امکان سوآپ معکوس نفت بین دو کشور وجود دارد.



رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اخیرا در گفتگو با مهر آخرین وضعیت مذاکرات نفتی ایران و روسیه برای امضای قرارداد 20 میلیارد دلاری بین دو کشور تشریح کرد و گفت: با وجود مذاکرات متعدد هنوز توافق نفتی بین دو طرف حاصل نشده است.



خبرگزاری‌های خارجی دو هفته قبل اعلام کردند: ایران و روسیه بر سر قراردادی مبنی بر فروش نفت در مقابل کالا به ارزش 20 میلیارد دلار به توافق رسیده اند.



به گزارش مهر، در صورت توافق ایران و روسیه بر مبنای تهار کالا با نفت، روسها روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کند، ضمن آنکه روس‌ها چنین قراردادی را برخلاف تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران نمی‌دانند.



از این رو، در صورت توافق نهایی تهران – مسکو باید شاهد صف کشی نفتکش‌های روسی در پایانه نفتی نکا در حاشیه جنوبی دریای خزر از سال 1393 باشیم.