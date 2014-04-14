گلپايگان ميزبان يادواره شهداي ناجا غرب اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسین میرزایی در نشست ستاد هماهنگي يادواره شهداي ناجا غرب استان كه ظهر امروز در تالار اجتماعات فرمانداري برگزار شد، با بيان اينكه محل برگزاري يادواره شهداي ناجا بايد در فضايي باشد كه شأن و جايگاه اين شهداي والامقام حفظ شود، افزود: خدا را شاكريم كه اين توفيق را نصيب گلپايگان كرد تا ميزبان يادواره اين عزيزان در غرب استان باشد.

حسين ميرزايي با تاكيد بر اينكه هر گامي كه در راستاي فرهنگ ايثار و شهادت برداشته شود، توفيقي است كه از جانب خدا نصيب بندگانش مي شود، تصريح كرد: محوري ترين نكته در يادواره شهدا اين است كه بايد اين يادواره ها به سمت و سوي تاثيرگذاري براي نسل هاي جوان و نوجوان ايران اسلامي پيش برود و برگزاري اين يادواره بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه آثارش تا مدت ها بر جامعه ماندگار باشد.

فرماندار گلپايگان به شعار امسال مقام معظم رهبري اشاره كرد و افزود: نكته بسيار مهمي كه در فرمايشات مقام عظماي ولايت متجلي بود و امسال را به عنوان « اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي» نام گذاري كردند اين است كه فرهنگي ترين كار در هر جامعه اي دو كار است كه اگر بتوانيم آنها را به نحو احسن انجام دهيم، تاثيرگذارترين اقدام فرهنگي خواهد بود.

فرماندار گلپايگان برگزاري اردوهاي راهيان نور و برگزاري يادواره شهدا را دو اصل مهم فرهنگي برشمرد و اظهار داشت: اگر بخواهيم اين مهم محقق شود، با توجه به قسمت دوم شعار مقام معظم رهبري كه عزم ملي است بايد همه با عزم همگاني كار خوب را در شهرستان به سرانجام برسانيم.

حسين ميرزايي در ادامه با اشاره به وظايف دستگاه هاي مختلف در راستاي برگزاري هر چه باشكوه تر يادواره شهداي ناجا غرب استان در شهرستان گلپايگان خواستار همكاري، همدلي و همفكري تمام دستگاه هاي ذيربط شد.

فرمانده انتظامي شهرستان نیز در اين نشست پيرامون برگزاري يادواره شهداي ناجا غرب استان با تقدير از همكاري و مساعدت كليه دستگاه هاي ذيربط در اجراي هر چه بهتر برگزار شدن اين يادواره بيان داشت: يادواره شهداي استان اصفهان در چهار نقطه از استان طي سال جاري برگزار خواهد شد و شهرستان گلپايگان در گروه دوم قرار دارد كه در تابستان ميزبان خانواده هاي معظم و معزز شهداي ناجا شهرستان هاي فريدن، فريدونشهر، چادگان، بويين و مياندشت و خوانسار خواهد بود.

يوسلياني يادآوري كرد: با توجه به شرايط آب و هوايي و اقليمي، اين يادواره ها در شهرستان هاي ميزبان در چهار فصل برگزار خواهد شد كه شهرستان گلپايگان در روز پنج شنبه 30 مردادماه همزمان با شب شهادت امام جعفر صادق (ع) در محل حسينيه امامزاده ناصربن علي (ع) ميزبان شهرستان هاي غرب استان خواهد بود.

وي در ادامه از پيش بيني سه كميته پشتيباني و تداركات - تشريفات و انتظامات و روابط عمومي و تبليغات و امور فرهنگي جهت برگزاري هر چه باشكوه تر اين يادواره خبر داد و افزود: دستگاه هاي مربوطه در بحث فضاسازي مناسب، پذيرايي و ديگر اقدامات، همكاري لازم را با مسئول برگزاري يادواره جانشين فرماندهي انتظامي شهرستان داشته باشند.

يوسلياني در پايان سخنان خود با اشاره به اينكه گلپايگان داراي 17 نفر از شهداي ناجاست، افزود: در اين يادواره با همكاري شهرداري گلپايگان بنا داريم كتيبه اي سنگي يا فلزي به عنوان يادمان شهداي ناجا تهيه تا در يكي از ميادين يا پارك ها نصب و در روز برگزاري يادواره با حضور مسئولين و مدعوين از آن پرده برداري شود.