بنا: تیم اصلی ایران را در مسابقات جهانی ببینید/ از عملکرد برخی راضی نیستم

محمد بنا عصر امروز یکشنبه و پس از کسب عنوان سومی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به خبرنگار اعزامی مهر به قزاقستان گفت: تیمی که ما به این مسابقات آوردیم از دل مسابقات انتخابی بیرون آمده بود و برخی کشتی گیران ما برای اولین بار بود که از کشور خارج می شدند و تجربه حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را نداشتند.

وی در مورد ارزیابی اش از عملکرد کشتی گیران ایران گفت: از عملکرد برخی کشتی گیران راضی هستم اما عملکرد برخی از آنها هم راضی کننده نبود و نتوانستند در حد انتظار ظاهرا بشوند. با این حال در مجموع از عملکرد تیم ملی راضی هستم و امیدوارم کسب عنوان سومی مردم را هم راضی کرده باشد.

محمد بنا تاکید کرد: هدف اصلی تیم ملی کشتی فرنگی ایران مسابقات جهاین ازبکستان است. در مسابقات قهرمانی آسیا خیلی از چهره های مطرح کشتی دنیا شکست خوردند اما شرایط مسابقات جهانی کاملا متفاوت است.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در پاسخ به این پرسش که داوری ها را چطور دیدید و چرا اینقدر کنار تشک حرص می خوردید گفت: اگر حرص نخورم روزم شب نمی شود! این حرص خوردن ها جزیی از کشتی است. در مورد داوری ها هم باید بگویم که در آسیا این مشکلات وجود دارد اما در مسابقات جهانی دیگر از این باندبازی ها خبری نیست. ضمن اینکه تغییر قوانین هم لطمه ای به ما نزد و اتفاق خیلی هم خوب است. بااین حال اینکه ما بتوانیم با این قوانین هماهنگ شویم زمان می برد.

محمد بنا در پایان خاطرنشان کرد: در مسابقات جهانی که به میزبانی ازبکستان برگزار خواهد شد تیم های کره جنوبی، روسیه، ازبکستان و ارمنستان با تمام توان خواهند آمد. با این حال اگر ما بتوانیم تیم اصلی را به این مسابقات ببریم مطمئن باشید قویترین تیم خواهیم بود. مردم باید تیم اصلی ایران را در مسابقات جهانی ببینند.