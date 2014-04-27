به گزارش خبرنگار مهر، تجربه کردن یک روز بدون آب خیلی سخت است چه برسد به روزی که این وضعیت را چند روز تجربه کنی؛ مردم استان بوشهر چند روزی است که زندگی بدون آب را تجربه می‌کنند.

هر چند آبفای استان بوشهر اعلام کرده بود که آب استان بوشهر به مدت 72 ساعت قطع می‌شود ولی زمان قطع شدن آب بیشتر از آن شد و این کمبود مشکلات زیادی را برای مردم استان بوشهر ایجاد کرد.

بر اساس اعلام مسئولان آب و فاضلاب استان بوشهر، آب در استان بوشهر می‌بایستی سه‌شنبه‌شب قطع می‌شد و جمعه شب شاهد وصل مجدد اب استان باشیم ولی آب هنوز قطع است؛ هر چند روز گذشته اب استان برای چند ساعتی وصل شد ولی قطعی آب همچنان ادامه دارد.

مشکلات بی‌آبی در استان همچنان ادامه دارد و مردم استان بوشهر آب حتی برای آشامیدن هم ندارند و بازاری برای آب‌های بسته‌بندی ایجاد شده است که فروش بالایی را این روزها تجربه می‌کنند.

با توجه به اینکه آب روز شنبه وصل شده بود و آب شرایط عادی خود را داشت، مردم حتی ذخیره‌های آب خود را نیز مصرف کردند و ساعاتی بعد از وصل آب، در حالی دوباره قطع شد که مردم در مخازن خانگی خود نیز آبی برای استفاده نداشتند.

مردم بسیاری از نیازهای آبی خود را از طریق خرید آب معدنی تامین می‌کنند و این موضوع هزینه‌های بسیاری را بر خانواده‌ها تحمیل کرده است.

شکستگی خط آبرسانی باعث طولانی شدن قطعی آب استان بوشهر شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قطعی آب استان بوشهر به منظور تعمیرات خطوط انتقال آب استان بوشهر انجام شده بود که همه کارکنان این شرکت تلاش داشتند تا آب در سریع‌ترین زمان ممکن وصل شود.

کیقباد یاکیده اضافه کرد: در عملیات تعمیرات اساسی شبکه آبرسانی استان بوشهر، هشت شهرستان تحت تاثیر قرار گرفتند و مشکلی برای شبکه‌های آب شهرستان جم و شهرهای دالکی و برازجان و وحدتیه نبود و این شهرها در زمان اجرای تعمیرات آب داشتند.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته عملیات تعمیرات خط آبرسانی به صورت مشترک بین پنج استان جنوبی انجام شد و این تعمیرات ظرف 48 ساعت انجام شد ولی در زمانی که تعمیرات تمام شد شاهد شکستگی در یک نقطه از خط ابرسانی بودیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تاکید کرد: این شکستگی باعث شد تا مقداری از برنامه خود برای تعمیرات ظرف 72 ساعت عقب بمانیم و البته سر 72 ساعت خط آبرسانی وصل شد و آب به سمت مناطق مختلف منتقل شد.

وی علت طولانی شدن قطعی اب را همین شکستگی خارج از برنامه اعلام کرد و افزود: آب از زمانی که حرکت می‌کند تا به مصرف کننده برسد، چندین ساعت طول می‌کشد و هم‌اکنون آب از نظر آب‌رسانی شرایط عادی خود را دارد.

یاکیده به برخی از مشکلات کم‌آبی در برخی مناطق شهر بوشهر و یا دیگر شهرهای استان اشاره کرد و گفت: آب هنوز به برخی نقاط مرتفع نرسیده است و تا چند ساعت اینده وضعیت آب در همه نقاط استان بوشهر عادی خواهد بود.