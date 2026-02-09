به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم خیرمقدم و تجلیل از سلاف فواخرجی ظهر دوشنبه ۲۰ بهمن بعد از اکران فیلم «سرزمین فرشتهها» با حضور این بازیگر سوری، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، منوچهر شاهسواری دبیر جشنواره ملی فیلم فجر، علیرضا زاکانی شهردار تهران، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، محمدمهدی دادمان مدیر حوزه هنری، حمیدرضا جعفریان مدیر سازمان سینمایی سوره، مریم پیرکاری مدیرعامل موسسه تصویر شهر و با اجرای سونیا پوریامین در سالن ۹ پردیس ملت برگزار شد.
پوریامین در ابتدای این مراسم گفت: از شما خانم سلاف ممنونیم که این مادران را به تصویر کشیدید؛ نهتنها مادران غزه، بلکه مادر همه بچههای مظلوم جهان. شما این نقش را بازی نکردید، بلکه آن را باور کردید و با دل و جان اجرا کردید.
در ابتدای مراسم، منوچهر شاهسواری، منوچهر محمدی و بابک خواجهپاشا روی سن رفتند.
شاهسواری با خوشآمدگویی به سلاف و مهمانان گفت: خانم سلاف، یکی از مشخصات ما این است که وقتی کسی را با اسم کوچک صدا میکنیم، او را جزئی از خانواده خود میدانیم. نامهای کوچک و کارهای بزرگ با هم پیوند دارند. ما با قلبمان شما را بر پرده «سرزمین فرشتهها» دیدیم. امیدوارم هیچ مادر و بانویی در جهان به چنین مصیبتی دچار نشود.
وی ادامه داد: همه میدانیم زنان و کودکان صدمهدیدگان اصلی مصیبتها هستند، بهویژه جنگ که انصاف ندارد و عادل هم نیست. آرزو میکنم هیچ بشری در هیچ جای جهان دچار این وضعیت نشود. ما در سینمای ایران آثاری در ستایش مادری و مادران داریم که امروز یکی از بهترین آنها را دیدید و یکی هم «میم مثل مادر» است که منوچهر محمدی عزیز تهیهکنندگی آن را بر عهده داشته است. همه میمها مثل مادرند. جشنوارهها جشنواره ملی فکر است، اما از برکات هنر و هنرمندی است که شما را از سینمای عرب همراه خود داشته است.
منوچهر محمدی در ابتدا با زبان عربی به سلاف فواخرجی و همسرش خوشآمد گفت و ایران را سرزمین شعر، ادب و هنر خواند و با اشاره به دیالوگی در فیلم، او را شجاع و محترم توصیف کرد.
بابک خواجهپاشا نیز گفت: خوشحالم که مهمان جشنواره فجر هستید. امیدوارم فیلمی بسازیم که فردا روزی، وقتی به محضر حضرت حق رسیدیم و پرسیدند شما برای این بچههای مظلوم چه کردید، این اثر را داشته باشیم. امیدوارم به اندازه بضاعت، مظلومیت این بچهها را نشان داده باشیم و از همه عوامل و هر کسی که در این مسیر دست من را گرفت، تشکر میکنم.
سلاف فواخرجی درباره حضور در فیلم «سرزمین فرشتهها» گفت: چون اولین بار است که فیلم را میبینم، بسیار احساساتی شدم و بسیار افتخار میکنم. یک ترس بزرگ داشتم، هم ترس و هم شوق، که فیلم را ببینم و ببینم چطور شده است. خوشحالم که توانستم نتیجه زحمات را روی پرده ببینم. همانطور که بابک خواجهپاشا گفت، از روز اولی که صحبت کردم با دلم کار کردم تا در روز قیامت چیزی برای ارائه دادن برای بچههای مظلوم غزه داشته باشیم.
وی افزود: خوشحالم که در ایران و در جشنواره فجر هستم. از منوچهر محمدی که در طول فیلم مانند پدر کنار ما بودند و کوچکترین جزئیات را زیر نظر داشتند تا حل شود، تشکر میکنم. او به این پروژه بسیار ایمان داشت. این فیلم نتیجه ایمان همه عوامل بود. من یک جزء کوچک از این پروژه هستم و از همه بسیار یاد گرفتم و با افتخار میگویم من در سرزمین فرشتهها حضور داشتم. «سرزمین فرشتهها» سرزمینی است که به صلح و مادرانگی ایمان دارد و همه اینها در سرزمین ما هم وجود دارد. از ته قلبم از کارگردان و تهیهکننده تشکر میکنم.
در ادامه، منوچهر محمدی، بابک خواجهپاشا، علیرضا زاکانی، مهدی چمران و مریم پیرکاری روی سن آمدند.
چمران گفت: یکی از پراحساسترین و مشکلترین مسائل ما در بین ایرانیها، بحث فلسطین و لبنان و آزادی قدس است. هر اثری که بتواند با قلب و دل، با احساس مادران ارتباط برقرار کند و مشکلات مردم غزه را نشان دهد، بیان حال همه ماست. این فیلم با بیان و نمایش بسیار زیبا و با عمق احساس، انسان را برمیانگیزد. من تحت تأثیر این فیلم قرار گرفتم و همان احساسی را داشتم که در زمان تماشای فیلم به من دست داد. آرزو میکنم این راه ادامه یابد.
علیرضا زاکانی نیز گفت: فیلم مبتنی بر یک حقیقت تلخ، جانسوز و بیدارکننده بود؛ موضوع فلسطین و غزه و جنایاتی که اسرائیل و آمریکا در غزه انجام میدهند. ۷۷ سال جنایت و اسارت و بهویژه این ۲ سال که فشارها بیشتر بوده است. چون موضوع واقعی بود و پرده از یک حقیقت تلخ برمیداشت و کارگردان و تهیهکننده با قلبشان پیگیر اثر بودند و خانم سلاف هم با نهایت زیبایی کار کردند، بدون اغراق یکی از بهترین فیلمهایی بود که در عمرم دیدم. خلق نقش، شجاعت بزرگی برای غلبه بر سختیها در غزه رقم میزند و خلق یک اثر حوزه هنری در عرصه بینالمللی است و انشاءالله شاهد آزادی فلسطینیان از ظلم باشیم.
در ادامه، مهدی چمران، زاکانی و ... لوح تقدیر و تندیس یادبود را به سلاف فواخرجی تقدیم کردند.
پس از آن، فریدزاده، محمدمهدی دادمان و حمیدرضا جعفریان، مدیر سازمان سینمایی سوره و مدیر تولیدات سوره، روی سن آمدند.
محمدمهدی دادمان گفت: وظیفه خودم میدانم از همه عزیزانی که در ساخت فیلم سهیم بودند، تشکر ویژه داشته باشم؛ از منوچهر محمدی، بابک خواجهپاشا، سلاف فواخرجی که اینجا حضور دارد. امیدوارم پس از سالها که سینمای ایران دین خود را به سینمای فلسطین ادا کرده است، این مسیر ادامه داشته باشد. هنر نزد ایرانیان است و بس.
جعفریان با یادی از امام خمینی (ره) گفت: ما مسلمانی خود را مدیون امام خمینی (ره) هستیم. یادآوری میکنم که در سال ۱۹۷۹، اول فوریه، امام وارد ایران شدند و از آن زمان فلسطین در دنیا مطرح شد و سفارت اسرائیل تعطیل شد. ما خودمان را نهفقط دایهدار مردم مظلوم فلسطین، بلکه دایهدار همه مردم مظلوم جهان میدانیم. فکر میکنم ما نیمه راه هستیم و با ادامه آن که پخش جهانی فیلم است، این مسیر کامل میشود.
در ادامه، وائل رمضان، همسر سلاف فواخرجی، روی سن آمد و گفت: سالهاست در سینما بهعنوان بازیگر و کارگردان فعالیت میکنم و با توجه به زمینه کاریام با اطمینان میگویم که این فیلم فوقالعاده بود و حاصل تلاش تکتک عوامل است. فیلم به قضایای انسانی غزه میپردازد و نقطه بولد آن نگاه و زاویه کودکانه فیلم است. هر کسی شنید سلاف به ایران میآید، توصیه کرد که نرود. دوستان، آشنایان و همکاران این توصیه را میکردند، اما خانم سلاف به دلیل وفاداری به فیلم تصمیم گرفت به ایران بیاید و گفت من به این پروژه متعهدم و الان من یک ایرانی هستم.
در پایان، عوامل حوزه هنری نیز با اهدای لوح تقدیر و هدایا از سلاف فواخرجی قدردانی کردند.
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