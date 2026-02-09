اختصاص۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت ازتولیدکنندگان کشاورزی و دامی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه ظهر دوشنبه در آیین بهرهبرداری از یک کارخانه تولید خوراک دام، طیور و آبزیان در استان زنجان، با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت در حوزه تولید گفت: تخصیص ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای تقویت تولیدکنندگان کشاورزی و دامی در دستور کار قرار دارد و در همین راستا، بانک کشاورزی مأموریت ویژهای برای تأمین منابع مالی و پوشش تعهدات دیجیتال مربوط به خرید نهادهها بر عهده گرفته است.
وی با تأکید بر پیشرفتهای حاصل شده در صنعت طیور کشور اظهار کرد: در گذشته بخشی از نیاز کشور به جوجه یکروزه و مرغ مادر از طریق واردات تأمین میشد، اما اکنون ایران در تمام زنجیره تولید به مرحله خودکفایی رسیده و وابستگیها به حداقل کاهش یافته است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای سیاستهای جدید ارزی و اصلاح نظام یارانهها افزود: طرحهای اخیر دولت چهاردهم اگرچه در کوتاهمدت موجب افزایش نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش شده، اما حمایتهای بانکی و مصوبات لازم برای جبران این شرایط پیشبینی و اجرایی شده است.
نوری قزلجه با بیان اینکه ایران اکنون در زمره پنج کشور برتر جهان در صنعت طیور قرار دارد، گفت: با اتکا به توان داخلی و توسعه زیرساختها، کشور به خودکفایی کامل در تولید گوشت سفید دست یافته است.
وی همچنین از رشد قابل توجه بهرهوری در واحدهای پرورش طیور خبر داد و تصریح کرد: در برخی واحدهای تولیدی، ضریب تبدیل دان به گوشت به عدد ۱.۴ رسیده که بیانگر سطح بالای دانش فنی، مدیریت و توان تولیدکنندگان ایرانی است.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به تحولات ارزی حوزه نهادههای دامی اشاره کرد و گفت: پیش از اجرای اصلاحات ارزی، طی چهار ماه حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارز برای نهادهها تخصیص یافته بود، اما در سه هفته پس از اجرای این اصلاحات، بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تأمین شد. همچنین روزانه بیش از ۵۱ هزار تن نهاده در سامانه بازارگاه بارگذاری میشود که روند تأمین خوراک دام و طیور را به شکل قابل توجهی تسهیل کرده است.
وی از رفع محدودیتها برای ایجاد واحدهای جدید تولیدی خبر داد و افزود: از این پس سرمایهگذاران میتوانند بدون محدودیت ظرفیت در حوزههای طیور، دام و صنایع وابسته فعالیت کنند. همچنین امکان واردات مستقیم نهادهها توسط زنجیرههای بزرگ تولیدی فراهم شده تا ضمن کاهش هزینهها، ارزش افزوده بیشتری در کشور ایجاد شود.
نوری قزلجه تأکید کرد: سیاست جدید دولت در آزادسازی صادرات و واردات محصولات دامی، تولیدکنندگان را به رقابت، ارتقای کیفیت و افزایش بهرهوری سوق میدهد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور در حوزه منابع طبیعی، اقلیم متنوع و دانش فنی گفت: صنایع مرغ، لبنیات و گوشت ایران توانایی تأمین کامل نیاز داخلی را دارند و در آینده نزدیک میتوانند حضور مؤثرتری در بازار کشورهای همسایه داشته باشند.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز و ایجاد فضای رقابتی، بستر تازهای برای رشد اقتصادی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی و دامی کشور فراهم کرده است.
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