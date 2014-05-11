به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب سومین مجموعه شعر این شاعر بعد از مجموعههای «شمالیهای خواستن و شالیهای دود» و «از بیستون این فقرات» است که 29 شعر سپید را شامل میشود.
او در این مجموعه مانند مجموعههای قبلی خود سعی کرده در فضای شخصی و به دور از موجهای رایج گام بردارد و به خلق اثر دست بزند. بصیری که فارغالتحصیل رشته فلسفه هنر در مقطع کارشناسی ارشد است، فعالیت شاعریاش را از کودکی آغاز کرده است و مقالات ادبیاش در مجلات «ادبیات و فلسفه» و «دنیای سخن» به چاپ رسیده است. از دیگر سوابق او میتوان به مجموعه شعر «از بیستون این فقرات» اشاره کرد که منتخب مرحله پایانی نخستین دوره کتاب سال شعر جوان بوده است.
اشعار این مجموعه با شعر «زنی که فکر کنم چهل ساله بود» آغاز میشود و با اثری در سوگ درگذشت منوچهر آتشی پایان مییابد. در مجموع اشعار این کتاب در پی خلق لحظات شاعرانه هستند.
در ادامه یکی از اشعار این کتاب را میخوانیم:
از این همه زندگی
بهانهات را میگیرم،
میگذارم لب تاقچه
خاک بخورد
بهانهات را میگیرم،
میگذارم توی جیب همان پالتوی قهوهای
که هیچ وقت نپوشیدهام
پوشیدهام،
تا فرق سرم را با ملحفهای سفید
از این همه زندگی
جناب جنازه
روی تخت افتاده است
این کتاب به تازگی توسط نشر بوتیمار به چاپ رسیده و در روزهای آخر بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران وارد بازار شد.
