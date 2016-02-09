۴ عنوان کتاب جدید به ایستگاه شعر رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی ۴ عنوان جدید از مجموعه «ایستگاه شعر» توسط انتشارات بوتیمار منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب ها، عناوین ۱۱ تا ۱۴ این مجموعه را شامل می شوند.

به این ترتیب کتاب «حسودی به سنگ» سروده فیروزه میزانی یازدهمین عنوان این مجموعه است که ۴۰ شعر سپید را شامل می شود. این کتاب ۳ بخش اصلی با عناوین «۱»، «هفتگانی» و «غمسرایی رودابه در ایوان سنگی» دارد.

«حسودی به سنگ» شعرهای سال های ۵۷ تا ۷۲ فیروزه میزانی را شامل می شود که به گفته شاعر، بین این سال ها، مرتبا بازنویسی شده و در این کتاب با شکل نهایی خود به چاپ رسیده اند.

این کتاب با ۱۰۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۹۵ هزار ریال منتشر شده است.

دوازدهمین کتاب مجموعه «ایستگاه شعر»، «بنابراین» سروده کوروش ادیم است. این کتاب هم تعدادی از اشعار کوتاه این سراینده را در بر می گیرد.

این کتاب با ۶۸ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۶۵ هزار ریال منتشر شده است.

«تسلیت باد» هم سیزدهمین کتاب این مجموعه است که تعدادی از سروده های کتایون ریزخراتی را شامل می شود. پیش از این، مجموعه شعر «روبروی هیچ کس» از این سراینده توسط همین ناشر به چاپ رسیده است. «من و خواهرم» دیگر کتاب شعری است که ریزخراتی منتشر کرده است.

این کتاب با ۱۰۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۸۵ هزار ریال به چاپ رسیده است.

آخرین کتاب جدید «ایستگاه شعر» هم سروده های امیرهوشنگ افتخاری راد را در مجموعه ای به نام «و مابقی همه سکوت بود» در بر می گیرد.

این کتاب هم تعدادی از اشعار کوتاه اجتماعی و عاشقانه این سراینده را در قالب سپید شامل می شود.

این کتاب هم با ۵۶ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۶۵ هزار ریال به چاپ رسیده است.