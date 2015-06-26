کتاب جریان شناسی «شعر پست مدرن» به بازار آمد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «شعر پست مدرن» سومین کتاب از سری کتاب های آنتولوژی انتشارات بوتیمار است و درباره مکاتب و نهضت های بلک مونتاین، نسل بیت، مکتب نیویورک، شعر زبان، شعر پرفورمنس و ... است.

واژه پست مدرن برای اولین بار توسط چارلز اولسون در نامه ای به تاریخ ۲۰ اکتبر ۱۹۵۱ به رابرت کریلی از اعضای گروه بلک مونتاین در کارولینای شمالی به کار برده شد. وقتی صحبت از پست مدرنیسم می شود، انبوهی از تلقی و گفتمان ها به ذهن متبادر می شود که بعضی از آن ها متناقض اند و باعث می شود که فکر کنیم پست مدرنیسم، یک نظام دلالت بسیار نامتعارف است و برخی از شاعران و منتقدان وقتی از شعر پست مدرن حرف می زنند، منظورشان شعری است که عده ای دیگر آن را آوانگاردیسم یا حتی نئوآوانگاردیسم می خوانند.

نمی توان به مشخصه ها و مولفه های شعر پست مدرن اشاره کرد و آن ها را قطعی دانست و فقط می توان به آن چه تاکنون بوده، اشاره کرد. شعر پست مدرن اکنون به سمتی رفت که در آن چیزی به نام صورت بندی و کلاسه بندی مطلق زبان ادبی وجود ندارد و چیزی به نام ذات شعر و یا ادبیات موجود نیست بلکه این کارکردهای ویژه هستند که وجود دارند. کتاب «شعر پست مدرن» در پی معرفی بهتر شاعران و اشعار سروده شده در این مکتب است.

این کتاب ۳ بخش دارد که به ترتیب عبارت اند از: شعر پست مدرن، معرفی شاعران پست مدرن و مقالات. اولین بخش کتاب با عنوان «شعر پست مدرن» ۲ فصل دارد. بخش «معرفی شاعران پست مدرن» طولانی ترین بخش کتاب است و شامل معرفی و نمونه آثار این شاعران می شود:

چارلز اولسون، جان کیج، جیمز لاوین، لارنس فرلینگتی، چارلز بوکوفسکی، جکسون مک لاو، جک کرواک، دنیس لورتوف، کنث کخ، فرانک اُهارا، آلن گینزبرگ، رابرت کریلی، جان اشبری، گری اسنایدر، جرومی روتنبرگ، دیوید انتین، امیری باراکا (لروی جونز)، تد بریگان، جان گیورنو، جین کورتز، دیان واکوسکی، کلارک کولیج، لین هجینیان، ران پاجت، پل ویولی، برنادت مایر، جان گادفری، واندا کلمن، آندری کودرسکو، پل هوور، ران سیلیمن، دیوید شاپیرو، ری آمانتروت، باب پرلمن، بروس اندروز، بارت واتن، دیوید لمن، آگوست کلینزالر، ایلین مایلز، جان یائو، چارلز برنستین، مکسین چرنوف.

در بخش آخر کتاب هم که شامل چند مقاله است، این مطالب چاپ شده است: «یادداشتی برای زوزه و اشعار دیگران» نوشته آلن گینزبرگ، «چه طور آوایتان را سر می دهید؟» نوشته امیری باراکا، «تم ها و واریاسیون ها» نوشته جان کیج، «در پرسیونیسم: یک بیانیه» نوشته فرانک اهارا و ضمیمه «شعر زبان» نوشته استیو ایونز و جنیفر مکسلی.

این کتاب با ۳۴۴ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۲۲۵ هزار ریال منتشر شده است.