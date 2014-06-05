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۱۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۱۵

تحولات عراق/

پاکسازی کامل سامراء از داعش تا ساعاتی دیگر/ ورود فرمانده نیروی زمینی با 300 خودرو زرهی

پاکسازی کامل سامراء از داعش تا ساعاتی دیگر/ ورود فرمانده نیروی زمینی با 300 خودرو زرهی

فرمانده نیروی زمینی ارتش عراق با 300 دستگاه خودرو زرهی با هدف حمایت از نیروهای امنیتی در جنگ با تروریستهای داعش که وارد سامراء شده اند، وارد این شهر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  الفرات، سرلشگر ستاد علی غیدان فرمانده نیروی زمینی ارتش عراق به همراه 300 دستگاه خودرو زرهی وارد سامراء شد تا به نیروهای امنیتی در جنگ با تروریستهای داعش کمک کند.

از سوی دیگر سرلشگر صباح الفتلاوی فرمانده عملیات سامراء تاکید کرد طی ساعات آینده مناطقی را که تروریستهای داعش بر آنها مسلط شده اند، پاکسازی خواهیم کرد.

تروریستهای داعش امروز به مناطق مسکونی و ساختمانهای دولتی در سامراء حمله کردند، تروریستها همچنین قصد حمله به حرمین امامین عسکریین(ع) را داشتند که نیروهای امنیتی حمله آنها را دفع کردند.

در پی ورود تروریستهای داعش به سامراء، درگیریهای شدیدی میان آنها و نیروهای امنیتی آغاز شد که همچنان ادامه دارد که علاوه بر کشته و زخمی شدن 25 نیروی امنیتی،دهها تروریست به هلاکت رسیدند.

خبر دیگر اینکه یگان مبارزه با تروریسم در بیانیه ای اعلام کرد مسجد الرزاق و اداره دفاع شهری ساختمان اوقاف اهل سنت از وجود داعش پاکسازی شده و نیروهای این یگان به همراه نیروهای امنیتی و با پشتیبانی بالگردهای ارتش به پیگرد تروریستهای باقی مانده ادامه می دهند.

کد مطلب 2305397

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