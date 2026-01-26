حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره آخرین وضعیت بازنگری سهمیه‌های کنکور سراسری در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: رئیس‌جمهور بازنگری و اصلاح سهمیه‌های کنکور را به وزیر علوم ابلاغ کرده بود اما هنوز چیزی به دست ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده است.

بر اساس ماده واحده‌ای که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، در اوایل مهرماه سال گذشته ابلاغ کرد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف شد ظرف مدت سه ماه با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اقدام به بازنگری سهمیه‌های کنکور کند و نتیجه را برای اجرا در کنکور سال ۱۴۰۵ به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد.

در همین زمینه، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، در نشست مطبوعاتی شهریورماه از نهایی شدن پیشنهادات ساماندهی سهمیه‌های کنکور خبر داد و گفت: پیشنهادات نهایی به رئیس‌جمهور تحویل شده است. هدف رئیس‌جمهور از این مطالبه، تأمین عدالت اجتماعی بود که احساس می‌شود هنوز به شکل مطلوب محقق نشده است.

وی افزود: سه بار پیشنهادات خود را به رئیس‌جمهور ارائه کردیم و در نهایت با اعمال نظرات ایشان، طرح ساماندهی سهمیه‌ها نظم و انسجام خوبی پیدا کرد. در صورت انتشار جزئیات، به نظر رضایت‌بخش خواهد بود.

سیمایی صراف تأکید کرد: این پیشنهادات پس از تحویل به رئیس‌جمهور باید به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال و تصویب شود.

با وجود گذشت بیش از سه ماه از اعلام نهایی شدن پیشنهادات توسط وزیر علوم، روند تصویب سهمیه‌های کنکور همچنان بلاتکلیف است. ابراهیم سوزنچی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از عدم پیشرفت در این زمینه خبر داد و گفت: نامه‌ای در خصوص سهمیه‌ها به رئیس‌جمهور ارسال شد، اما فعلاً به نتیجه‌ای نرسیده است.

وی افزود: آقای دکتر حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، روی نامه‌ای که ارسال کردیم نوشته بود با من مذاکره شود، اما حدود یک ماه و نیم است هیچ تماس یا مذاکره‌ای انجام نشده است.

سوزنچی در ادامه اظهار کرد: وزارت علوم نیز طرحی در همین خصوص به رئیس‌جمهور ارائه کرده اما از محتوای آن اطلاعی در دست نیست. به نظر می‌رسد هدف انجام اصلاحات اساسی است، ولی با این روند احتمال تصویب مصوبه‌ای جدی بسیار پایین است.