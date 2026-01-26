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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۵۰

پرداخت ۲ همت دیگر از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به شرکت‌های بیمه‌گر

پرداخت ۲ همت دیگر از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به شرکت‌های بیمه‌گر

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت مجموعاً دو هزار میلیارد تومان به شرکت‌های بیمه گر خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر،علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در راستای حمایت از سلامت بازنشستگان عزیز و تسریع در پرداخت مطالبات درمانی، در هفته گذشته مبلغ یک هزار میلیارد تومان به بیمه ملت و یک هزار میلیارد تومان نیز به بیمه دانا پرداخت شد.

وی افزود: این پرداخت‌ها که هفته گذشته انجام شده، به منظور تسویه مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد و همچنین مطالبات بازنشستگان تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صورت گرفته و بیشترین سهم این منابع به پرداخت مطالبات مستقیم بازنشستگان اختصاص خواهد یافت.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرد: سایر مطالبات نیز براساس عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر در تسویه به‌موقع و مطلوب هزینه‌های درمانی بازنشستگان، به صورت مستمر و منظم پرداخت می‌شود تا خللی در روند ارائه خدمات درمانی ایجاد نشود.

ازوجی در پایان خاطرنشان کرد: صندوق بازنشستگی کشوری با جدیت پیگیر بهبود کیفیت خدمات بیمه تکمیلی درمان و صیانت از حقوق بازنشستگان محترم بوده و این روند حمایتی با همکاری شرکت‌های بیمه‌گر ادامه خواهد داشت.

شایان ذکر است که در ماه گذشته نیز یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات شرکت های بیمه ملت و دانا پرداخت شده بود که به حساب بازنشستگان مربوطه و مراکز درمانی طرف قرارداد واریز شده است.

کد مطلب 6731758

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