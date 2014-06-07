جزئیات جدید از سفر تامل برانگیز جان کری به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، این منبع لبنانی که روزنامه عکاظ آن را منبع آگاه نامیده، گفته است جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر خود به لبنان، اعلام کرد به شدت نگران به خطر افتادن امنیت لبنان در صورت به تاخیر افتادن انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور است.

این منبع افزود سفر جان کری و پیامهایی که به همراه دارد، می تواند تمام گروهها را وادار کند تا پرونده انتخاب رئیس جمهوری را دوباره به جریان بیندازند.

از سوی دیگر احمد فتفت نماینده جریان المستقبل در حمایت از سفر مداخله جویانه وزیر خارجه آمریکا به لبنان گفت جان کری در سفر خود به لبنان، پیامی را به لبنانی ها داده است که به نگرانیهای آمریکایی ها از بحرانی شدن اوضاع اشاره می کند.

به گفته فتفت، جان کری از لبنانی ها خواسته است مسئولیت خود را برعهده بگیرند.

فتفت ابراز عقیده کرد اشاره جان کری به حزب الله، اتهام مستقیم به این جنبش است و سفر کری برای تشویق لبنانی ها به تسریع در انتخاب رئیس جمهوری انجام شد.

ندیم الجمیل عضو فراکسیون الکتائب از گروههای وابسته به جریان 14 مارس هم گفت هماهنگی میان جریان هشت مارس و نبیه بری رئیس پارلمان به نفع این جریان است و همه نمایندگان باید در نشست پارلمان حاضر شوند تا ببنیم نامزد شما، میشل عون رئیس فراکسیون تغییر و اصلاح چقدر رای می آورد و رای نماینده ما چقدر خواهد بود؟