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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۳۱

شیخ نعیم قاسم :

تنها راه انتخاب رئیس جمهور لبنان/ اشک تمساح ریختن برای سوریه کافی است

تنها راه انتخاب رئیس جمهور لبنان/ اشک تمساح ریختن برای سوریه کافی است

معاون دبیرکل حزب الله لبنان در اظهاراتی تاکید کرد: حزب الله لبنان خواهان انتخاب رئیس جمهور لبنان در سریع ترین زمان ممکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، شیخ "نعیم قاسم" معاون دبیرکل حزب الله لبنان امروز در اظهاراتی تاکید کرد: حزب الله خواهان انتخاب رئیس جمهور لبنان در اسرع وقت ممکن است و تمامی نشانه ها حاکی از آن است که امکان انتخاب رئیس جمهور بدون توافق وجود ندارد.

وی خطاب به جریانهای سیاسی لبنانی تاکید کرد: اگر با لج بازی در رسیدن به توافق تاخیر ایجاد کنید، دوران خلاء ریاست جمهوری طولانی تر می شود و شما مسئولیت آن را بر عهده خواهید داشت.

شیخ نعیم قاسم درباره تحولات سوریه نیز اظهار داشت: امروز پس از انتخابات ریاست جمهوری سوریه می توانیم بگوییم که شرط بندی آمریکا و همپیمانانش روی سوریه اشتباه و شکست خورده بوده است.

وی افزود: ما در دوران جدیدی گام نهاده ایم که پروژه ضدسوریه و مقاومت را در هم می شکند و آنچه رخ می دهد پیروزی قاطع و روشن سوریه و محور مقاومت خواهد بود.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان خطاب به آمریکا و کشورهای محور ضدسوری تاکید کرد: دست از سر سوریه بردارید و اشک تمساح برای این کشور نریزید چون هیچ فایده ای نخواهد داشت. این کمکهایی که شما به آوارگان داشته اید یک صدم از بحران آوارگان و تخریب سوریه را هم در بر نمی گیرد.

کد مطلب 2306972

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