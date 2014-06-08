تنها راه انتخاب رئیس جمهور لبنان/ اشک تمساح ریختن برای سوریه کافی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، شیخ "نعیم قاسم" معاون دبیرکل حزب الله لبنان امروز در اظهاراتی تاکید کرد: حزب الله خواهان انتخاب رئیس جمهور لبنان در اسرع وقت ممکن است و تمامی نشانه ها حاکی از آن است که امکان انتخاب رئیس جمهور بدون توافق وجود ندارد.

وی خطاب به جریانهای سیاسی لبنانی تاکید کرد: اگر با لج بازی در رسیدن به توافق تاخیر ایجاد کنید، دوران خلاء ریاست جمهوری طولانی تر می شود و شما مسئولیت آن را بر عهده خواهید داشت.

شیخ نعیم قاسم درباره تحولات سوریه نیز اظهار داشت: امروز پس از انتخابات ریاست جمهوری سوریه می توانیم بگوییم که شرط بندی آمریکا و همپیمانانش روی سوریه اشتباه و شکست خورده بوده است.

وی افزود: ما در دوران جدیدی گام نهاده ایم که پروژه ضدسوریه و مقاومت را در هم می شکند و آنچه رخ می دهد پیروزی قاطع و روشن سوریه و محور مقاومت خواهد بود.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان خطاب به آمریکا و کشورهای محور ضدسوری تاکید کرد: دست از سر سوریه بردارید و اشک تمساح برای این کشور نریزید چون هیچ فایده ای نخواهد داشت. این کمکهایی که شما به آوارگان داشته اید یک صدم از بحران آوارگان و تخریب سوریه را هم در بر نمی گیرد.