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۱۶ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۲۸

سالاری:

رسیدگی به خانواده ایثارگران وظیفه همه مسئولان است

رسیدگی به خانواده ایثارگران وظیفه همه مسئولان است

بوشهر - خبرگزاری مهر: استادار بوشهر گفت: رسیدگی به خانواده ایثارگران وظیفه همه مسئولان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح جمعه در دیدار مسئولان استان بوشهر با یکی از جانبازان بوشهری اظهار داشت: شهدا و ایثارگران نقش بسیار مهمی در اقتدار و عزت امروزی کشور ما دارند و همه ما وظیفه داریم که قدردان این ایثارگری‌ها و از خودگذشتگی‌ها باشیم.

وی اضافه کرد: جانبازان و ایثارگران در دوران دفاع مقدس به صورت کامل ایثارگری و فداکاری را در میادین رزم و دفاع جانانه از این آب و خاک به نمایش گذاشتند و اجازه دست‌درازی به دشمنان ندادند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه همه مردم و مسئولان باید قدردان شهدا  ایثارگران باشند و خانواده‌های انها را تکریم کنند، تصریح کرد: رشادت‌ها و ایثارگری‌های جانبازان، شهدا و رزمندگان باعث شده است تا ما در کمال امنیت و آرامش زندگی کنیم.

وی پیگیری و رفع مشکلات جانبازان و ایثارگران و خانواده‌های جانبازان توسط همه مسئولان تاکید کرد و بیان داشت: مسئولان باید بررسی و حل مشکلات خانواده ایثارگران را در اولویت خود قرار دهند.

سالاری با بیان اینکه هیچ‌گونه کوتاهی در زمینه رسیدگی به خانواده ایثارگران پذیرفتنی نیست، تاکید کرد: همه دستگاه‌ها باید در کنار بنیاد شهید و امور ایثارگران برای رفع مشکلات ایثارگران تلاش کنند.

لازم به ذکر است که استاندار بوشهر و تعدادی از مدیران ستادی استانداری بوشهر با حضور در منزل جانباز 65 درصد جاوید دارابیان از ایشان عیادت کردند و از نزدیک در جریان وضعیت وی قرار گرفته و مسائل و مشکلات جانبازان بررسی شد.

کد مطلب 2305518

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