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۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶

پورکبگانی: رسیدگی به مشکلات خانواده‌های شهدا باید در اولویت باشد

پورکبگانی: رسیدگی به مشکلات خانواده‌های شهدا باید در اولویت باشد

بوشهر - نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: صیانت از جایگاه خانواده‌های شهدا، پیگیری مطالبات آنان و تلاش برای رفع مشکلاتشان، از وظایف مهم مسئولان است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی شامگاه جمعه در دیدار با خانواده شهید غلام قاسمی، با تأکید بر ضرورت توجه مستمر به وضعیت خانواده‌های شهدا اظهار کرد: عزت و اقتدار امروز نظام جمهوری اسلامی حاصل فداکاری و ازخودگذشتگی شهدا و ایثارگران است و مسئولان باید با خدمت‌رسانی شایسته، قدردان این فداکاری‌ها باشند.

وی با اشاره به درخواست‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی خانواده این شهید افزود: برای پیگیری مطالبات و رفع مشکلات خانواده‌های شهدا از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم وظیفه خود را در قبال این قشر ارزشمند به‌درستی انجام دهیم.

پورکبگانی همچنین رسیدگی به مسائل معیشتی و حمایت از بازماندگان شهدا را از اولویت‌های ضروری مسئولان و نمایندگان دانست و بر استمرار این پیگیری‌ها تأکید کرد.

این دیدار همزمان با دهه نخست فاطمیه و ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و جمعی از مسئولان این بنیاد در منزل شهید غلام قاسمی برگزار شد.

کد مطلب 6987450

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