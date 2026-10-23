به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی شامگاه جمعه در دیدار با خانواده شهید غلام قاسمی، با تأکید بر ضرورت توجه مستمر به وضعیت خانواده‌های شهدا اظهار کرد: عزت و اقتدار امروز نظام جمهوری اسلامی حاصل فداکاری و ازخودگذشتگی شهدا و ایثارگران است و مسئولان باید با خدمت‌رسانی شایسته، قدردان این فداکاری‌ها باشند.

وی با اشاره به درخواست‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی خانواده این شهید افزود: برای پیگیری مطالبات و رفع مشکلات خانواده‌های شهدا از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم وظیفه خود را در قبال این قشر ارزشمند به‌درستی انجام دهیم.

پورکبگانی همچنین رسیدگی به مسائل معیشتی و حمایت از بازماندگان شهدا را از اولویت‌های ضروری مسئولان و نمایندگان دانست و بر استمرار این پیگیری‌ها تأکید کرد.

این دیدار همزمان با دهه نخست فاطمیه و ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و جمعی از مسئولان این بنیاد در منزل شهید غلام قاسمی برگزار شد.