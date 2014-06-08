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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۴۴

محمودی:

هشتمین هفته فیلم و عکس در اراک برگزار می شود

هشتمین هفته فیلم و عکس در اراک برگزار می شود

اراک – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان مرکزی از برگزاری هشتمین هفته فیلم و عکس در محل فرهنگسرای آئینه اراک خبر داد.

مجید محمودی با اعلام این خبردر گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هشتمین هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوان ایران- دفتر اراک از تاریخ نوردهم تا بیست و دوم خرداد برگزار می شود.

وی افزود: این هفته با همکاری اداره کل ارشاد استان برپا و اختصاص به نمایشِ آثار اعضای انجمن سینمای جوان دارد.

محمودی گفت: این هفته با برپایی نمایشگاه عکس شامل 30 اثر از 16 عکاس ِ عضو سینمای جوان اراک همزمان با  ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان آغاز می شود.

معاونت فرهنگی ارشاد استان ادامه داد: در این هفته دو نوبت نمایش 35 فیلم  کوتاه  از 31 فیلمساز جوان و 13 فیلم کوتاهِ منتخب از جشنواره فلیم کوتاه تهران در دو سانس به نمایش در خواهد آمد.

محمودی گفت: در طول چهار روز برگزاری این هفته سه برنامه جنبی از جمله یک نشست تخصصی فیلمنامه نویسی با عنوان " کالبدشکافی ایده برای فیلم"  ، عکاسی با عنوان " بازنمایی زمان از دست رفته" و همچنین نشست با فیلمسازان جوان (فیلم اولی ها) اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: مراسم اختتامیه این هفته در روز 22 خرداد همزمان  شب ولادت حضرت مهدی (عج) با اهدا لوح به هنرمندان صاحب اثر برگزار می شود.

کد مطلب 2306566

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