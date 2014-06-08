هشتمین هفته فیلم و عکس در اراک برگزار می شود

مجید محمودی با اعلام این خبردر گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هشتمین هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوان ایران- دفتر اراک از تاریخ نوردهم تا بیست و دوم خرداد برگزار می شود.

وی افزود: این هفته با همکاری اداره کل ارشاد استان برپا و اختصاص به نمایشِ آثار اعضای انجمن سینمای جوان دارد.

محمودی گفت: این هفته با برپایی نمایشگاه عکس شامل 30 اثر از 16 عکاس ِ عضو سینمای جوان اراک همزمان با ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان آغاز می شود.

معاونت فرهنگی ارشاد استان ادامه داد: در این هفته دو نوبت نمایش 35 فیلم کوتاه از 31 فیلمساز جوان و 13 فیلم کوتاهِ منتخب از جشنواره فلیم کوتاه تهران در دو سانس به نمایش در خواهد آمد.

محمودی گفت: در طول چهار روز برگزاری این هفته سه برنامه جنبی از جمله یک نشست تخصصی فیلمنامه نویسی با عنوان " کالبدشکافی ایده برای فیلم" ، عکاسی با عنوان " بازنمایی زمان از دست رفته" و همچنین نشست با فیلمسازان جوان (فیلم اولی ها) اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: مراسم اختتامیه این هفته در روز 22 خرداد همزمان شب ولادت حضرت مهدی (عج) با اهدا لوح به هنرمندان صاحب اثر برگزار می شود.