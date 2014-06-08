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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۲۴

14 کمانداری ایرانی به مسابقات ترکیه می‌روند

14 کمانداری ایرانی به مسابقات ترکیه می‌روند

تیم ملی تیراندازی با کمان ایران با 14 کماندار زن و مرد راهی مسابقات جهانی ترکیه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان بامداد روز دوشنبه با 14 کماندار زن و مرد در دو رشته ریکرو و کامپوند راهی مسابقات جهانی ترکیه می‌شود. این مسابقات در شهر آنتالیا کشور ترکیه برگزار می‌شود.

اعضای تیم ملی ایران در رشته‌ها و بخش‌های مختلف به شرح زیر است:
* کامپوند آقایان: اسماعیل عبادی، مجید قیدی، امیر کاظم‌پور و امید طاهری
* کامپوند بانوان: مینو عابدی، افسانه شفیعی، مریم رنجبر و شبنم سرلک
* ریکرو آقایان: ساسان رضوی، بهزاد پاکزاد و عماد خلج
* ریکرو بانوان: فریده میرزایی، ملیکا عبدالکریمی و مریم محمودی سرشت

این تیم را باک وون مون از کشور کره‌جنوبی به عنوان سرمربی همراهی می‌کند.

کد مطلب 2307056

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