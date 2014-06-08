به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان بامداد روز دوشنبه با 14 کماندار زن و مرد در دو رشته ریکرو و کامپوند راهی مسابقات جهانی ترکیه می‌شود. این مسابقات در شهر آنتالیا کشور ترکیه برگزار می‌شود.



اعضای تیم ملی ایران در رشته‌ها و بخش‌های مختلف به شرح زیر است:

* کامپوند آقایان: اسماعیل عبادی، مجید قیدی، امیر کاظم‌پور و امید طاهری

* کامپوند بانوان: مینو عابدی، افسانه شفیعی، مریم رنجبر و شبنم سرلک

* ریکرو آقایان: ساسان رضوی، بهزاد پاکزاد و عماد خلج

* ریکرو بانوان: فریده میرزایی، ملیکا عبدالکریمی و مریم محمودی سرشت

این تیم را باک وون مون از کشور کره‌جنوبی به عنوان سرمربی همراهی می‌کند.