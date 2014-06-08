به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان بامداد روز دوشنبه با 14 کماندار زن و مرد در دو رشته ریکرو و کامپوند راهی مسابقات جهانی ترکیه میشود. این مسابقات در شهر آنتالیا کشور ترکیه برگزار میشود.
اعضای تیم ملی ایران در رشتهها و بخشهای مختلف به شرح زیر است:
* کامپوند آقایان: اسماعیل عبادی، مجید قیدی، امیر کاظمپور و امید طاهری
* کامپوند بانوان: مینو عابدی، افسانه شفیعی، مریم رنجبر و شبنم سرلک
* ریکرو آقایان: ساسان رضوی، بهزاد پاکزاد و عماد خلج
* ریکرو بانوان: فریده میرزایی، ملیکا عبدالکریمی و مریم محمودی سرشت
این تیم را باک وون مون از کشور کرهجنوبی به عنوان سرمربی همراهی میکند.
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