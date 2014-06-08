تقدير از محیط بانان در سبزوار/ كشف میمون و قرقاول آمریکایی در نيشابور

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته محيط زيست ظهر شنبه دو محیط بان در همايشي در سبزوار تقدیر شدند و در اين همايش مشكلات محيط زيست سبزوار و تبعات حشكسالي دراين شهرستان بررسي شد.

به گفته محمد عمار لو، رئيس حفاظت محيط زيست سبزوار ، سيد ابراهيم حسينيان مقدم و حسن كلاوشي دو محیط بان فعال در سبزوار بودند كه تجليل شدند.

اين همايش با همكاري دانشگاه فن آوري نوين سبزوار و با حضور اساتید داشگاه، معاون شهردار سبزوار، رئيس سازمان پسماند و نمايندگان تشكلهاي زيست محيطي و به مناسبت هفته محیط زیست برگزار شد.

همچنين در هفته محيط زيست كارگروه مديريت پسماند شهرستان خلیل آباد بمناسبت هفته محيط زيست تشكيل شد.

مسئول حفاظت محیط زیست خلیل آباد از ممنوعیت استفاده از ظروف يكبار مصرف در ادارات شهرستان خبرداد و گفت: پرداختن به مسائل و معضلات زيست محيطي منطقه، مقرر شد برخورد با خودروهاي دودزا با حساسيت بيشتر توسط پليس راهور شهرستان انجام شود.

مهدی مظفری گفت: افتتاح فنس كشي جايگاه دفن زباله در طول هفته محيط زيست توسط شهرداري و بازديد كارگروه مديريت پسماند از محل پروژه فنس کشي جايگاه دفن زباله جهت ساماندهي بهتر زباله ها از دیگر مصوبات این نشست بود.

وی ادامه داد: برگزاري كارگاه آموزشي زيست محیطی با همكاري بخشداران شهرستان خليل آباد و شهر كندر در دو بخش مركزي و ششطراز در جمع دهياران و شوراهاي اسلامي پيرامون اهميت محيط زيست و جلوگيري از هرگونه آلودگي آن از جمله مصوبات این نشست بود.

تخفيف ويژه مديريت مركز معاينه فني در خليل آباد

وی افزود: همچنین مقرر شد كارگاه آموزشي با همكاري ادارات حفاظت محيط زيست و بهزيستي ویژه مربيان مهد کودک شهرستان در خصوص مديريت دفع زباله در منزل، بهينه سازي مصرف انرژي، جلوگيري از آلودگي آب، هوا و خاك و راه هاي برون رفت از آن در هفته محيط زيست برگزار شود.

اعضا كارگروه مديريت پسماند از مركز معاينه فني شهرستان بازديد و تخفيف ويژه توسط مديريت مركز معاينه فني خودرو سبك شهرستان خليل آباد در طول هفته محيط زيست نیز به تصویب اعضا رسید.

این نشست استفاده از ظروف يكبار مصرف در ادارات شهرستان ممنوع شد و مقرر شد، شعارهاي زيست محيطي در سربرگ نامه هاي اداري توسط ادارات در طول هفته محيط زيست به كار گرفته شود.

میمون، قرقاول آمریکایی، خوکچه هندی و سنجاب زمینی كشف شدند

مأموران پلیس آگاهی نیشابور نيز در اين هفته حین گشت و کنترل حوزۀ استحفاظی اين شهرستان دومتخلف از مقررات شکار و صید را دستگیر کردند.

محمد مهدی نوربخش گفت: این دومتخلف در یکی از پرنده فروشی های سطح شهرنسبت به نگهداری یک قلاده میمون، یک قطعه قرقاول آمریکایی، سه قلاده خوکچه هندی و دو قلاده سنجاب زمینی اقدام کرده بودند.

رئیس حفاظت محیط زیست نیشابور ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی پس از هماهنگی با این اداره، نسبت به ضبط گونه های مکشوفه و هدایت متخلفان به مراجع قضایی اقدام کردند.

وی ادامه داد: هم اکنون پرونده متشکله به دادسرای نیشابور ارسال و دو متهم منتظر رأی دادگاه هستند.

صیاد جوجه های دلیجه به دام یگان حفاظت محیط زیست خواف افتاد

همچنين در اين هفته در شهرستان خواف؛ فردی از اهالی بیاس آباد که اقدام به زنده گیری و نگهداری جوجه های پرندگان شکاری حمایت شده کرده بود توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست خواف شناسایی و دستگیر شد .

مسئول حفاظت محیط زیست خواف؛ عباس طاهریان گفت: متهمان قصد فروش پرندگان را داشتند كه بلافاصله با دستور دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان در حضور عضو شورای اسلامی روستا منزل وی مورد بازرسی و سه جوجه دلیجه و نیز آثار شکار 5 قطعه چکاوک کشف و ضبط شد.

وی ضمن ابراز تأسف از اینکه بدلیل وضعیت نگهداری نامناسب و غیر اصولی جوجه ها در وضعیت نامساعدی قرار داشتند گفت: اقدامات اولیه جهت بازیابی سلامت جوجه ها به سرعت صورت گرفت.

طاهریان توضيح داد: بر اساس تبصره 2 ماده 13 قانون شکار و صید جمهوری اسلامی ایران هرگونه شکار، زنده گیری ، نگهداری ، خرید و فروش پرندگان شکاری حمایت شده ممنوع و جرم است.