قهرمان كشتي آسيا مورد استقبال گرم مردم سنندج قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه و در ميان استقبال گرم مردم سنندج، كشتي گير كردستاني كه موفق به كسب عنوان قهرماني آسيا شده بود وارد شهر سنندج شد.

این استقبال با حضور مدیر کل ورزش و جوانان کردستان، اعضای شورای اسلامی شهر سنندج، پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی و همچنين شماري از اعضاي خانواده محمد ابراهيمي برگزار شد.

مدير كل ورزش و جوانان استان كردستان در اين مراسم ضمن تبريك به محمد ابراهيمي بيان كرد: كسب اين عنوان مابه افتخار براي استان كردستان است و به همين دليل بايد به غيرت و توان اين ورزشكار كردستاني آفرين گفت.

حامد جولايي با اشاره به ظرفيت هاي اين استان در رشته هاي مختلف ورزشي يادآور شد: این پیروزی نشان داد كه كردستان ظرفيت هاي خوبي در رشته هاي مختلف ورزشي در اختيار دارد.

وي با اشاره به لزوم تقدير از ورزشكاران برتر استان كردستان يادآور شد: تقدير از ورزشكاران قهرمان مي تواند بهترين الگو براي توسعه فعاليت هاي ورزشي در اين استان باشد.

محمد ابراهیمی در روزهای 15 و 16 خرداد ماه سال جاری در رقابت های کشتی فرنگی جوانان آسیا در کشور مغولستان موفق شد مدال طلای وزن 96 کیلوگرم را به خود اختصاص دهد.

ابراهیمی با یک دور استراحت و شکست کشتی گیرانی از کشورهای مغولستان، کره جنوبی و قزاقستان به مدال خوش رنگ طلا دست یافت.

این قهرمان کردستانی نیز در روزهای 12 تا 15 تیرماه سال جاری همراه با منتخب تیم ملی به رقابت های بین المللی در گرجستان اعزام می شود.