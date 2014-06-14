  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۰۱

اخبار امنیتی عراق/

بارزانی: نیروهای پیشمرگه اجازه تهدید علیه کردستان را نمی‌دهند

بارزانی: نیروهای پیشمرگه اجازه تهدید علیه کردستان را نمی‌دهند

رئیس اقلیم کردستان عراق امروز در اظهاراتی تاکید کرد: نیروهای پیشمرگه اجازه وقوع هر گونه تهدیدی علیه کردستان را نمی دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عراقی السومریه نیوز، "مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق امروز در اظهاراتی تاکید کرد: نیروهای پیشمرگه در راستای حفاظت از مرزها و جان و مال ساکنان منطقه کردستان حضور دارند و اجازه هر گونه تهدیدی علیه کردستان را نمی دهند.

وی افزود: وقایع موصل و مناطق هم مرز با اقلیم کردستان باعث ایجاد یک خلاء امنیتی و نظامی شده است. این تحولات باعث آوارگی شمار زیادی از شهروندان و سکونت آنها در مناطق امن تحت سیطره نیروهای پیشمرگه شده است.

بارزانی تاکید کرد: نیروهای پیشمرگه به مناطقی که ارتش عراق حضور داشته رفته و در آنها مستقر شده اند تا از مردم منطقه کردستان حمایت کرده و خلاء امنیتی را پر کنند.

کد مطلب 2310974

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها