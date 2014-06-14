به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عراقی السومریه نیوز، "مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق امروز در اظهاراتی تاکید کرد: نیروهای پیشمرگه در راستای حفاظت از مرزها و جان و مال ساکنان منطقه کردستان حضور دارند و اجازه هر گونه تهدیدی علیه کردستان را نمی دهند.

وی افزود: وقایع موصل و مناطق هم مرز با اقلیم کردستان باعث ایجاد یک خلاء امنیتی و نظامی شده است. این تحولات باعث آوارگی شمار زیادی از شهروندان و سکونت آنها در مناطق امن تحت سیطره نیروهای پیشمرگه شده است.

بارزانی تاکید کرد: نیروهای پیشمرگه به مناطقی که ارتش عراق حضور داشته رفته و در آنها مستقر شده اند تا از مردم منطقه کردستان حمایت کرده و خلاء امنیتی را پر کنند.