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۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۳۸

اخبار امنیتی عراق/

منطقه الضلوعیه از دست تروریستها خارج شد/ آمادگی ساکنان استان واسط برای رویارویی با داعش

منطقه الضلوعیه از دست تروریستها خارج شد/ آمادگی ساکنان استان واسط برای رویارویی با داعش

نیروهای امنیتی عراق با پشتیبانی نیروهای عشایری توانستند منطقه مهم الضلوعیه در نزدیکی بغداد را از دست گروه تروریستی داعش خارج کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عراقی السومریه نیوز، نیروهای امنیتی عراقی با پشتیبانی نیروهای عشایری توانستند منطقه الضلوعیه را از دست تروریستهای داعش خارج کنند.

بنابراین گزارش، نیروهای امنیتی عراق و عشایر روز گذشته درگیریهای سنگینی با تروریستها در منطقه الضلوعیه داشتند و در نهایت توانستند این منطقه را از دست تروریستها خارج کنند.

در این درگیریها شمار زیادی از اعضای داعش از جمله برخی سرکردگان آنها به هلاکت رسیدند.

در تحولی دیگر، مردم ساکن استان واسط با صدور بیانیه ای آمادگی خود را برای اقدام نظامی علیه تروریستها اعلام کردند. مردم این استان به ویژه عشیره الشجیریه تاکید کردند برای اقدام علیه گروههای تروریستی در انتظار چراغ سبز وزارت دفاع عراق هستند.

کد مطلب 2310950

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