جدایی طلبان یک هواپیمای ترابری را هدف قرار داده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شب گذشته جدایی طلبان شرق اوکراین از سقوط یک جنگنده سوخو-24 ارتش اوکراین خبر دادند. با این حال وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد این هواپیما نه یک جنگنده بلکه یک هواپیمای ترابری ارتش بوده که شماری از نظامیان و تجهیزات را به فرودگاهی در شرق لوهانسک حمل می کرده است.

در بیانیه ای که از سوی وزارت دفاع اوکراین منتشر شده آمده است: در شب چهاردهم ژوئن، تروریست ها به روی یک هواپیمای ترابری مدل IL-76 آتش گشوده و آن را ساقط کرده اند.

در همین حال خبرگزاری ریا نوستی روسیه از سقوط یک جنگنده ارتش اوکراین در نزدیکی شهر کوچک گورلوکا واقع در شرق این کشور خبر داد. بر این اساس خلبان این جنگنده زنده مانده و توسط جدایی طلبان دستگیر شده است. شاهدان عینی می گویند این جنگنده به همراه جنگنده ای دیگر مشغول انجام عملیات در این منطقه بوده است.

پیشتر نیز گزارش هایی مبنی بر حمله دو جنگنده ارتش اوکراین به مواضع جدایی طلبان طرفدار روسیه در منطقه لوهانسک که دست کم 2 کشته و 7 مجروح داشته، منتشر شده بود. گفته می شود 49 نفر از نظامیان اوکراینی در جریان سقوط هواپیمای مذکور کشته شده اند.