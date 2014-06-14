سقوط یک هواپیمای نظامی در لوهانسک/اتهام جدید آمریکا علیه روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، 49 نفر از نظامیان اوکراینی در جریان سقوط یک فروند هواپیمای نظامی کشته شدند.

این هواپیمای ترابری ارتش اوکراین که از نوع II-76 بود پس از آنکه هدف حملات پردامنه جدایی طلبان مستقر در شرق اوکراین قرار گرفت در شهر لوهانسک سقوط کرد.

هنوز از تعداد دقیق تلفات این حادثه خبری منتشر نشده اما بر اساس اعلام ارتش اوکراین، در این هواپیما 49 نفر حضور داشتند که همه آنها کشته شده اند. لوهانسک یکی از دو شهر مهم واقع در شرق اوکراین است که جدایی طلبان در آن تحریکات ویژه ای دارند.

این در حالی است که عملیات ضد تروریستی ارتش اوکراین در شرق این کشور تا کنون 270 کشته برجا گذاشته است.

بی بی سی در این رابطه می نویسد که سقوط این هواپیما یک روز پس از آنکه ارتش اوکراین توانست کنترل شهر ماریوپل را بدست بگیرد صورت گرفته است.

در این میان آمریکا روسیه را به ارسال تجهیزات نظامی برای شورشیان در شرق اوکراین متهم کرد.

ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که بنا بر ارزیابی آمریکا، جدایی طلبان شرق اوکراین تسلیحات سنگین و تجهیزات نظامی خود از جمله تانک و راکت اندازها را از روسیه گرفته اند.

بر پایه این بیانیه، در طول سه روز گذشته کاروانی متشکل از چندین تانک، راکت اندازها و شماری خودروی نظامی دیگر از روسیه وارد شرق اوکراین شده است.

این در حالیست که مسکو اعزام تانک به داخل خاک اوکراین را تکذیب کرده است.

آمریکا در حالی روسیه را متهم به ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین کرده که دخالت های واشنگتن و همچنین کشورهای غربی در امور داخلی اوکراین موجب شده این کشور از ماه نوامبر سال گذشته وارد بحران شود.