گزارش تصویری از رویارویی بازیکنان دو تیم انگلستان و ایتالیا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، مسابقه فوتبال تیمهای انگلستان و ایتالیا که ساعت 02:30 دقیقه بامداد روز یکشنبه 25 خردادماه (به وقت تهران) برگزار میشود، باعث شده تا بررسیهای مختلف برای پیشبینی نتیجه این مسابقه حساس انجام شود.
در همین راستا، تصویر بازیکنان و پستهای یکسان آنها را میتوانید در زیر مشاهده کنید:
بوفون دروازهبان با سابقه و پر افتخار ایتالیا و و هارت دروازهبان جوان اما بسیار باهوش و تأثیرگذار انگلستان
حانسون و دارمیان؛ تفابل 2 دفاع راست انگلستان و ایتالیا در جام جهانی 2014
کیهیل و بارزاگلی؛ مهاجم وسط انگلستان که فصل شلوغی را در چلسی گذراند در مقابل رقیب خود از یوونتوس
جاگیلکا و پائولتا؛ بازیکن اورتون انگلستان در مقابل بازیکن لیورپول از کشور ایتالیا این بار در جام جهانی در مقابل هم
باینس و چیهلینی؛ دفاع چپ انگلستان در تقابل با دفاع چپ ایتالیا
جرارد و پیرلو؛ 2 بازیکنی که بیشترین نگاهها در مسابقه به آنهاست
هندرسون و دروسی؛ انگلیسی جوان در مقابل ایتالیایی باتجربه
لالانا و کاندروا؛ مردی از ساتهمپتون در مقابل ایتالیایی سریع و باهوش
رونی و وراتی؛ وین رونی با تجربه و تأثیرگذار در مقابل وراتی جوان با اولین تجربه حضور در جام جهانی
ولبرگ و مارکیزیو؛ دو بازیکن از منچستریونایتد و یوونتوس با پاهایی قدرتمند و قابلیت پشتیبانی برای حمله
استوریج و بالوتلی؛ دو بازیکن با قابلیت کسب امتیاز و گلزنی
