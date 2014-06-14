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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱:۳۵

بیستمین دوره جام‌جهانی - برزیل؛

ترکیب تیم‌های ملی انگلستان و ایتالیا اعلام شد

ترکیب تیم‌های ملی انگلستان و ایتالیا اعلام شد

ترکیب تیم‌های ملی فوتبال ایتالیا و انگلستان که در گروه چهارم مسابقات جام جهانی برزیل حضور دارند، اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایتالیا و انگلستان در حالی از ساعت 18 امروز (به وقت برزیل) به مصاف همدیگر خواهند رفت که غایب بزرگ این مسابقه "بوفون" دروازه‌بان اول ایتالیا است. بوفون به خاطر مصدومیت قادر به همراهی ایتالیا در این مسابقه نشده است. ترکیب دو تیم به این شرح است:

ایتالیا: سالواتوره، جورجو کیلینی، پالتا، متئو دارمیان، آندره‌آ بارزالی، آندره‌آ پیرلو، مارکو وراتی، کلودیو مارکیزیو، دنیله ده‌روسی، کاندرووا و ماریو بالوتلی

انگلستان: جو هارت، گلن جانسون، گری کیهیل، فیل جاگیلکا، لیتون بینس، استیون جرارد، یوردن هندرسون، استرلینگ، وین رونی، دنی ولبک و دنیل استاریج

 

کد مطلب 2311551

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