به گزارش خبرگزاری مهر، سایت رسمی فیفا داوران دیدار دوشنبه شب تیمهای ملی ایران و نیجریه را در جام جهانی 2014 برزیل اعلام کرد. بر این اساس "کارلوس ورا" از اکوادور قاضی دیدار دو تیم خواهد بود.
این داور 38 ساله از سال 2008 قضاوت بینالمللی داشته و چندین بار در رقابتهای کونکاکاف به قضاوت پراخته است. وی در سال 2011 در جام کوپا امریکا نیز قضاوت کرد و در کارنامهاش داوری در جام لیبرتادورس هم به چشم میآید.
کریستین لسانو و بیرون رومرو هر دو از اکوادور کمکهای وی هستند. داور چهارم این بازی نیز ویلمار رودلان از کشور کلمبیا خواهد بود.
پیشتر به اشتباه عنوان شده بود میلوراد مازیچ از صربستان این بازی را قضاوت خواهد کرد.
