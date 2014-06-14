انگلستان جام جهانی را با شکست آغاز کرد/ بالوتلی به داد ایتالیا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات مرحله مقدماتی جام جهانی برزیل و در گروه چهارم، تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و ایتالیا از ساعت 18 (به وقت محلی) در ورزشگاه آمازون شهر مانائوس به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه 2 بر یک به سود ایتالیا به اتمام رسید.

ابتدا این تیم ایتالیا بود که بر خلاف روند بازی موفق شد توسط مارکیزیو در دقیقه 35 قفل بازی را باز کند. مارکیزیو در حالی که روی حرکت زیبای پیرلو صاحب توپ شده بود، با یک ضربه زمینی از پشت محوطه جریمه گل اول مسابقه را به ثمر رساند.

با این حال شادی گل ایتالیایی‌ها دو دقیقه بیشتر دوام نداشت. دنیل استوریج بازیکن تیم انگلستان موفق شد در دقیقه 37 و با پاس وین رونی، گل تساوی را به ثمر برساند.

در دقایق ابتدایی این مسابقه و پیش از آنکه گلی از خط دروازه‌ها عبور کند، انگلستان صاحب چند موقعیت خوب گلزنی شده بود. همچنین تیم ایتالیا در دقیقه 45 صاحب دو فرصت برای به ثمر رساندن گل‌های بیشتر شد که مدافع انگلستان و تیرک دروازه مانع گلزنی ایتالیا شدند.

در نیمه دوم بازی این تیم ایتالیا بود که کار را هجومی‌تر شروع کرد و در همان ابتدای کار موفق شد یک بار دیگر از انگلستان پیش بیفتد. ماریو بالوتلی در دقیقه 50 و با یک ضربه سر دومین گل تیم ایتالیا را به ثمر رساند تا خیال طرفداران این تیم تا اندازه زیادی راحت شود.

همین گل باعث شد تا نیمه دوم به مراتب زیباتر و جذاب‌تر از نیمه اول دنبال شود. حملات پی در پی بازیکنان انگلستان آنها را صاحب فرصت‌هایی برای جبران نتیجه کرد که این حملات با عملکرد مدافعان و دروازه‌بان ایتالیا خنثی شد تا بازی با همان نتیجه 2 بر یک به اتمام برسد. البته پیرلو در دقیقه سوم از وقت‌های تلف شده روی یک ضربه کاشته دیدنی تیرک دروازه انگلستان را به لرزه درآورد تا به نوعی به حملات انگلستان پاسخ داده باشد.

به این ترتیب انگلستان جام جهانی را با شکست آغاز کرد و ایتالیا با این پیروزی به رده دوم جدول گروه چهارم رسید.

یکی از نکات جالب این مسابقه، مصدومیت "گری لوین" فیزیوتراپ تیم انگلستان بود که بعد از گل اول انگلیس و به خاطر شادی گل از روی نیمکت، پایش پیچ خورد و با برانکارد به رختکن منتقل شد!

در دیگر بازی گروه چهارم تیم کاستاریکا موفق شد با نتیجه 3 بر یک از سد اروگوئه عبور کند. به این ترتیب تیم‌های کاستاریکا و ایتالیا هر کدام با سه امتیاز در رده‌های اول و دوم هستند و تیم‌های انگلستان و اروگوئه در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.