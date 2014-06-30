کشاورزی صنعتی در شهرستان سامان مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید صالحی ظهر دوشنبه در جلسه شورای ادارای دهستان شوراب صغیر با اشاره بر اینکه کشاورزی صنعتی باید در شهرستان سامان توسعه یابد، اظهار داشت: احداث کشاورزی موجب درآمد و اشتغال پایدار و توان اقتصادی در توسعه شهرستان و استان می شود.

وی با بیان اینکه توسعه کشاورزی را باید در شوراب صغیر و کبیر صورت گیرد، بیان داشت: طرح های کشاورزی این روستا ها دارای مجوز تامین آب هستند.

صالحی با بیان اینکه تعریض نقاط حادثه خیز باید در دستور کار قرار گیرد، اذعان داشت: ریزش برداری جاده های حاشیه زاینده رود تا روستای قراقوش در سال جاری انجام گیرد.

وی با بیان اینکه در راستای کاهش ترافیک در ایام تعطیل در جاده اصلی پل زمانخان به سامان تکمیل جاده ایل بیگی به شوراب صغیر باید هرچه سریعتر صورت گیرد، بیان داشت: مدارس شهرستان نیاز به بهسازی دارند و توسعه مدارس شهرستان یکی از اولویت های مهم در این شهرستان است.

مشکل اساسی در شهر سامان مساله آب است

امام جمعه شهر سامان نیز در این جلسه با اشاره بر اینکه در حال حاضر مشکل اساسی در شهر سامان مساله آب است، بیان داشت: در سال های گذشته آینده نگری در مورد این مشکل در این شهرستان نشده است.

حجت الاسلام سید احمد میردامادی با اشاره بر اینکه گردشگری در این شهرستان برای مردم منطقه هیچ گونه در امد زایی نداشته است، اذعان داشت: ساز و کار های لازم برای گردشگری ایجاد نشده است.

وی با بیان اینکه مشکل عمومی مردم مقدم بر مشکل خصوصی بعضی از افراد است، بیان داشت: در راستای بر طرف کردن کم آبی در شهر سامان از چاه های کشاورزی برای تامین آب مردم استفاده شود.

میردامادی با بیان اینکه ساخت و ساز ها باید به صورت قانونی باشد، بیان داشت: با افرادی که طبق قانون ساخت و ساز نداشته اند باید برخورد قانونی و محکم شود.

میردامادی در ادامه با اشاره به داشتن اخلاق خوب، یادآور شد: اخلاق خوب موجب انجام خدمات قوی، صادقانه و محکم در جامعه است.