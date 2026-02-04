بارش سنگین برف و ترافیک پرحجم در محور هراز+فیلم

به گزارش خبرنگار انتظامی مهر، سرهنگ بهروز خانپور، رئیس عملیات ویژه پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به شرایط جوی نامساعد در محورهای شمالی کشور اعلام کرد: ساعت ۲:۰۰ بامداد روز پانزدهم بهمن‌ماه ۱۴۰۴، بارش برف از محدوده آبعلی تا تالون شدت یافته و این شرایط موجب کاهش دید و دشواری تردد در محور هراز شده است.

وی افزود: با توجه به انسداد محور چالوس در این ساعت، حجم قابل توجهی از ترافیک به سمت محور هراز هدایت شده و در حال حاضر تردد در این محور پرحجم گزارش می‌شود، در حالی که بارش برف همچنان ادامه دارد.

سرهنگ خانپور با تأکید بر حضور مستمر عوامل پلیس راه و نیروهای راهداری در محورهای درگیر بارش برف، تصریح کرد: اقدامات لازم برای ایمن‌سازی مسیر و کمک به تردد خودروهایی که امکان حرکت دارند در حال انجام است تا رانندگان بتوانند با حداقل مشکل مسیر خود را ادامه دهند.

رئیس عملیات ویژه پلیس راه راهور فراجا در پایان از هموطنان درخواست کرد با توجه به شرایط نامساعد جوی، از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت سفر، حتماً تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند تا در صورت بروز مشکل بتوانند با ایمنی کامل از مسیر عبور کنند.