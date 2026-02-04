  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۶:۵۲

شهادت ۳ فلسطینی در تیراندازی نظامیان صهیونیست در غزه

شهادت ۳ فلسطینی در تیراندازی نظامیان صهیونیست در غزه

با ادامه نقض آتش بس توسط نظامیان اشغالگر صهیونیست در غزه، سه شهروند فلسطینی ازجمله یک زن و یک کودک، به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، یک منبع محلی اعلام کرد که یک زن نزدیک میدان الشوا در محله التفاح شمال شرقی غزه، هدف حمله پهپاد رژیم صهیونیستی (کوادکوپتر) قرار گرفت و به شهادت رسید.

در همین حال، منابع محلی شهادت کودک فلسطینی به نام «محمد شحدة حرب ابو حداید» را در جریان حمله نیروهای صهیونیست به منطقه خان یونس تأیید کردند.

همچنین یک شهروند فلسطینی دیگر روز سه شنبه بر اثر تیراندازی نیروهای رژیم اسرائیل در شهر خان یونس به شهادت رسید.

منابع پزشکی در مرکز درمانی ناصر اعلام کردند که این شهید خارج از مناطق تمرکز نظامیان صهیونیست هدف قرار گرفته بود.

این حملات صهیونیست ها در پی نقض‌ مداوم آتش‌بس توسط نیروهای اسرائیل رخ داده است؛ بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین که روز دوشنبه منتشر شد، این حملات از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، به شهادت ۵۲۶ نفر و زخمی شدن ۱,۴۴۷ نفر دیگر منجر شده است.

کد مطلب 6739511

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها