شهادت ۳ فلسطینی در تیراندازی نظامیان صهیونیست در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، یک منبع محلی اعلام کرد که یک زن نزدیک میدان الشوا در محله التفاح شمال شرقی غزه، هدف حمله پهپاد رژیم صهیونیستی (کوادکوپتر) قرار گرفت و به شهادت رسید.

در همین حال، منابع محلی شهادت کودک فلسطینی به نام «محمد شحدة حرب ابو حداید» را در جریان حمله نیروهای صهیونیست به منطقه خان یونس تأیید کردند.

همچنین یک شهروند فلسطینی دیگر روز سه شنبه بر اثر تیراندازی نیروهای رژیم اسرائیل در شهر خان یونس به شهادت رسید.

منابع پزشکی در مرکز درمانی ناصر اعلام کردند که این شهید خارج از مناطق تمرکز نظامیان صهیونیست هدف قرار گرفته بود.

این حملات صهیونیست ها در پی نقض‌ مداوم آتش‌بس توسط نیروهای اسرائیل رخ داده است؛ بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین که روز دوشنبه منتشر شد، این حملات از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، به شهادت ۵۲۶ نفر و زخمی شدن ۱,۴۴۷ نفر دیگر منجر شده است.