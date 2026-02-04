امیراحمد انصاری کارگردان فیلم سینمایی «مارون» که در بخش سودای سیمرغ چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ساخت فیلمی درباره شهید هدایت‌اله طیب گفت: پس از مطالعه داستان‌های مربوط به شهید، به ویژه بخش جاسوسی اکشن ماجرا و فعالیت‌هایشان در آمریکا، مجذوب شخصیت پیچیده و جذاب ایشان شدیم. زندگینامه شهید را مطالعه و با برخی همرزمانشان نیز گفتگو کردیم که بر جذابیت این شخصیت برای ما افزود. از آنجا که داستان در ژانر اکشن-جاسوسی قرار می‌گیرد، اجرای آن برایم لذت‌بخش‌تر بود.

وی درباره ساختار اجرای این فیلم گفت: در نهایت این طرح را انتخاب کردیم و برای ساخت آن از سبک نئونوآر بهره بردیم تا از نظر بصری جذاب‌تر و امروزی‌تر باشد.

این کارگردان درباره صحنه‌های اکشن «مارون» گفت: در این فیلم صحنه‌های اکشن نیز داریم و هدف این بود که فیلمی با رنگ‌ولعاب مناسب و ساختاری مدرن ارائه دهیم تا نسل جدید، به ویژه نسل Z بتواند با آن ارتباط برقرار کرده و از تماشایش لذت ببرد.

کارگردان «تولد» با اشاره به اینکه در مرحله تولید، چالش اصلی طراحی صحنه و لباس بوده است، بیان کرد: از آنجا که بخش عمده‌ای از فیلم که مربوط به فلوریدای آمریکا در سال ۱۹۷۹ می‌شد، می‌بایست در ایران بازسازی می‌شد، درنتیحه تیم طراحی صحنه و خانم رحمانی در بخش لباس زحمت فراوانی کشیدند. به عنوان مثال، در صحنه‌هایی با حضور ده‌ها هنرمند خارجی، تمامی لباس‌ها می‌بایست دوخته می‌شد.

وی درباره جلوه‌های ویژه بصری این فیلم بیان کرد: در بخش جلوه‌های ویژه کرمیان و خاکسار حضور داشتند که هر ۲ عالی عمل کردند. شکر خدا، تمامی همکاران با داستان همدل بودند و مانند یک خانواده این پروژه را پیش بردیم. آقای داوود محمدی فیلمبردار درجه یک، نیز همکاری ارزشمندی با این پروژه داشتند. فیلمبرداری «مارون» در شمال ایران، چند سکانس خارج از کشور و همچنین در تهران و اطراف آن انجام شد.

این کارگردان درباره شخصیت پردازی شهید در این فیلم توضیح داد: در شخصیت‌پردازی شهید، هدف ما خلق یک قهرمان واقعی و اسطوره‌ای بود؛ الگویی که مردم امروز بتوانند با او ارتباط برقرار کنند و از تماشایش لذت ببرند. بر همین اساس، بر بُعد قهرمانانه شخصیت تأکید داشتیم و با مطالعه و گفتگو با خانواده و دوستان ایشان، سعی کردیم خلق‌وخوی وی را به گونه‌ای بازنمایی کنیم که به روایت داستان کمک کند.

وی درباره فیملبرداری در خارج از ایران گفت: تعداد محدودی پلان نیز خارج از ایران و در خود آمریکا فیلمبرداری شد که با همکاری یک گروه بدون مشکل خاصی به انجام رسید.

این کارگردان اظهار کرد: امیدواریم فیلم ما در جشنواره فیلم فجر مورد توجه مخاطبان قرار گیرد، چرا که سعی کرده‌ایم رویکردی متفاوت در ژانر دفاع مقدس ارائه دهیم. حدود ۶۰ دقیقه اول فیلم در آمریکا می‌گذرد و دیالوگ‌ها به زبان انگلیسی و با حضور بازیگران خارجی است که زیرنویس فارسی دارد. این مساله می‌تواند باعث ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای مخاطب، به ویژه نسل جوانی که به تماشای آثار با زیرنویس عادت دارند، شود و به جذابیت کار بیفزاید. امیدواریم اتفاقات خوبی در جشنواره برای این اثر و دیگر آثار بیفتد.

انصاری در پایان درباره انتخاب بازیگران فیلم بیان کرد: شهید طیب شخصیت خاصی داشتند و یک نخبه علمی بودند درنتیجه برای نقش اصلی به دنبال فردی با ظاهری قهرمانانه، قدبلند، خوش‌چهره و مسلط به زبان انگلیسی بودیم که آقای امیرحسین فتحی تمامی این معیارها را داشتند و زحمت فراوانی کشیدند. تمامی صحنه‌های اکشن را شخصاً و بدون استفاده از بدلکار بازی کردند. همچنین آقای هاشم‌پور، که پیش‌تر همکاری خوبی با یکدیگر داشتیم، نقش شخصیت تأثیرگذار و گرمی را ایفا می‌کند که در نهایت به قهرمان داستان یاری می‌رساند.

جمشید هاشم‌پور، امیرحسین فتحی، محمدرضا فتحی، ملیکا مبارکشینا (از روسیه)، سازیه مشه اردیل (از ترکیه)، محمد صدیقی مهر، فلیپ ساپرکین، ایمان برات پور، مهدی مددکار، الهام روشن، علیرضا گیلوری، گیتا یاسری، محمدرضا گشانی، امیرارسلان فروردین، مجید رنگی، ابوالفضل غلامی، کیانا دژکامه، غلامرضا قنواتی، حسین رشیدی، مهدیه عرب، حسین رضایی و شهرام جلیلیان در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از کارگردان: امیراحمد انصاری، تهیه‌کننده و نویسنده فیلمنامه: مهدی صاحبی، مدیر فیلم‌برداری: داوود محمدی، مشاور فیلمنامه: سید محمدحسینی، تدوین گر: نیما حسن‌دوست، طراح صحنه: حمید شهیری، صداگذار: علیرضا علویان، طراح لباس: زهره رحمانی، چهره‌پرداز: مرتضی کهزادی، مدیر تولید: داوود جمشیدی، صدابردار: امیر شاهوردی، آهنگ‌ساز: سروش انتظامی، جلوه‌های ویژه میدانی: ایمان کرمیان، جلوه‌های ویژه بصری: بهنام خاکسار و رضا انصارین، اصلاح رنگ: فرهاد قدسی، مجری طرح: محمد محمدپور، مدیر برنامه‌ریزی: محمد حجت ذیجودی، دستیار اول کارگردان: فرید کلهر، مدیر تدارکات: محمد جمشیدی، دستیار هنری کارگردان: مهدی آخوندی، مدیر روابط‌عمومی و تبلیغات: جواد تمدنی، مشاور رسانه‌ای: علی زادمهر؛ عکاس: سمیه میری، فیلم‌بردار پشت‌صحنه: حمیدرضا اسماعیل‌زاده، طراح بدل‌کاری: امیرحسین خنجری، طراح لوگو و پوستر: پژمان ابوالقاسمی، محصول انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح.