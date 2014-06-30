به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال فرانسه در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل موفق شد با نتیجه دو بر صفر از سد نیجریه در برازیلیا بگذرد.

"دیدیه دشان" در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: من به همه عملکرد تیمم و آنچه از آغاز تا به حال انجام داده ایم، می بالم. نیجریه تیم قدرتمندی بود و جنگ متقابلی با این تیم داشتیم. اما ما موفق شدیم به مرحله بالاتر صعود کنیم.

سرمربی فرانسه در ادامه افزود: تیم ما اکنون در مرحله یک چهارم نهایی قرار دارد و ما هر کاری بتوانیم انجام می دهیم تا به یک مرحله بالاتر صعود کنیم.

تیم فوتبال فرانسه در مرحله یک چهارم نهایی با برنده دیدار آلمان - الجزایر دیدار خواهد کرد.