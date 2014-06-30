به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نیجریه در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل با نتیجه 2 بر صفر مقابل فرانسه تن به شکست داد.

"استفان کشی" به انتقاد از داور پرداخت و گفت: فکر می کنم داور اشتباهات زیادی در این دیدار انجام داد و نسبت به بازیکنان فرانسه انعطاف پذیر بود. در یک صحنه بازیکن فرانسه یک تکل خشن بر روی "اوگنی اونازی" انجام داد که شاید این بازیکن تا هفته ها از میدان به دور بماند.

وی افزود: فکر نمی کنم با توجه به عملکردی که از خود نشان دادیم سزاوار این شکست بودیم. ما گروهی از بازیکنان جوان را به این رقابتها آوردیم که فضای پیشرفت پیش روی آنها قرار دارد. فکر می کنم تا یکی دو سال آینده شاهد تیم فوق العاده ای باشیم.

سرمربی نیجریه در پاسخ به این سوال که آیا در سمت سرمربیگری نیجریه باقی می ماند گفت: نمی دانم... نمی دانم.