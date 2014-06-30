به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال فرانسه امروز دوشنبه در ورزشگاه ناسیونال برازیلیا با دو گل از سد نیجریه گذشت.

دو تیم در نیمه نخست بازی پایاپایی انجام دادند اما در نیمه دوم ورق برگشت و خروس‌ها درخشش فوق العاده‌ای از خود نشان دادند.

شاگردان "دیدیه دشان" در نیمه دوم رفته رفته بر فشار خود افزودند که "وینسنت انیاما" هر بار مانع از فرو ریختن دروازه نیجریه می‌شد. فرانسوی‌ها در این نیمه یک بار به تیر دروازه کوبیدند و یک بار هم توسط "کریم بنزما" تا آستانه باز کردن دروازه نیجریه پیش رفتند.

در دقیقه 79 "پل پوگبا" از روی ذفع ناقص انیاما، گل نخست را وارد دروازه سبزپوشان نیجریه ای کرد. در دقیقه 91 این دیدار هم "جوزف یوبو" به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا فرانسه حریف برنده دیدار آلمان - الجزایر در مرحله یک چهارم نهایی شود.